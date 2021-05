Avanzó sin apoyo opositor el proyecto para ampliar poderes de Alberto

El proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo que regula criterios básicos epidemiológicos para mitigar la pandemia de coronavirus obtuvo dictamen de comisiones del Senado en un solo día y será debatido la semana que viene en sesión especial.



La iniciativa, que no tuvo modificaciones, fue rubricada solamente por el bloque oficialista del Frente de Todos, en tanto que el interbloque de Juntos por el Cambio y uno de los aliados del oficialismo, Juntos Somos Río Negro, decidieron no acompañar el proyecto.



El expediente será debatido la próxima semana en el recinto de sesiones con la intención de que rápidamente sea girado a Diputados para que sea convertido en ley antes del 22 de mayo, cuando el actual Decreto de Necesidad y Urgencia firmado por el presidente Alberto Fernández sobre restricciones para contener la pandemia pierda vigencia.



El proyecto no fue modificado durante la extensa reunión que se realizó hoy desde las 10 hasta las 17, con un breve cuarto intermedio, en el que los legisladores escucharon las opiniones de la ministra de Salud, Carla Vizzotti; de la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, Vilma Ibarra; y de especialistas en salud y derecho.



"No hay ningún menoscabo de las competencias de gobernadores, no hay restricción a medidas que ellos tomen", explicó Ibarra, pero aclaró que "todas las medidas tienen contexto científico, algunas más controversiales que otras, pero ninguna parece irrazonable en el marco de calificaciones de situaciones de riesgo".



"Debemos circularizar el dictamen por una cuestión reglamentaria, para luego llevarlo al recinto. Esta es una herramienta importantísima para establecer parámetros objetivos en materia epidemiológica", consideró la presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, la oficialista santafecina María de los Ángeles Sacnun.



Además, adelantó que se trabajará "con algunas modificaciones" y destacó: "Tenemos siete días para trabajar con funcionarios del Gobierno nacional, con diputados y con integrantes de las comisiones del Senado".



En ese sentido, sugirió "arribar a acuerdos y a consensos políticos" con la oposición, en la misma línea discursiva que el presidente del bloque oficialista, el formoseño José Mayans, quien previamente le había reclamado a Juntos por el Cambio que "haga su aporte".



Si bien desde el principal bloque opositor decidieron no firmar el dictamen, el presidente de la Comisión de Salud, el radical Mario Fiad, dejó entrever la posibilidad de que haya un cambio de actitud si el proyecto llegaba a modificar ciertos parámetros.



Entre otras cuestiones, Fiad mencionó que "esta ley se podría llegar a salvar en lo constitucional si fuera de adhesión y no de orden público", en el mismo sentido que lo expresado por los gobernadores radicales de Mendoza, Rodolfo Suarez; y el de Jujuy, Gerardo Morales.



En cambio, el representante de Juntos Somos Río Negro, Alberto Weretilneck, habitual aliado del Frente de Todos en el Senado, anticipó su negativa a apoyar el proyecto de restricciones.



"La situación no es igual a la de 2020. Estamos en otra etapa, estamos en la etapa del consenso. Se necesita un gran pacto entre gobernadores y el Gobierno nacional", consideró Weretilneck.



El exgobernador rionegrino también mencionó que "esta ley tiene problemas de inaplicabilidad en el interior" y que "no busca el consenso".



Uno de los cambios que podría introducirse es en el artículo 21 que hace mención a la suspensión de clases presenciales cuando un distrito se encuentre en "situación de Alarma Epidemiológica y Sanitaria".



La actual redacción establece que se suspenden las clases y que luego el Poder Ejecutivo podrá discutir con los gobernadores afectados por la situación una "morigeración" de la medida.



La sugerencia, a la vista del fallo de la semana pasada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación contra la decisión del Gobierno nacional de suspender las clases en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es invertir la situación y que cualquier medida restrictiva deba ser previamente consensuada con los responsables distritales.

