Tremendo ninguneo de Miguel Ángel Pichetto a Juan Manuel Urtubey y José Luis Espert

El excandidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio, Miguel Ángel Pichetto, manifestó sus inquietudes por la postergación de las elecciones primarias legislativas y deslizó la posibilidad que el Gobierno nacional incumpla su palabra y aplace unilateralmente aún más los comicios más allá de la fecha acordada con la oposición.

A su vez, Pichetto confió en las fortalezas de JxC para vencer en las legislativas y descalificó cualquier otra alternativa opositora: “No creo en la tercera opción”.

Sobre la postergación de las primarias para septiembre, tal como el Gobierno le prometió hace unos días a la oposición, Pichetto consideró que es una medida que “viola las reglas electorales”, y si bien manifestó que “no es grave en la medida que las elecciones se hagan en septiembre”, advirtió que “en este escenario basta que salgan tres o cuatro especialistas a decir que viene la tercera ola y que habrán multiplicidad de contagios en las colas” dentro de los centros de votación.

“Aunque no creo que ocurra y no debería ocurrir, en términos electorales sé que al Gobierno no le conviene un escenario a corto plazo, sino más bien llevar todo a noviembre. Esperemos que cumplan su compromiso”, añadió en declaraciones al programa La Rosca, del canal TN.

Por otra parte, Pichetto se refirió al armado interno de Juntos por el Cambio y abogó por la consolidación de sus componentes al aclarar que “tiene que haber un análisis político muy claro: tiene que estar el PRO, la Coalición Cívica, el radicalismo y el peronismo republicano”.

En ese sentido, y haciendo referencia implícita a los intentos de otros espacios de construir alternativas electorales por fuera de las dos principales alianzas políticas, como las encabezadas por Juan Manuel Urtubey y José Luis Espert, Pichetto fue contundente: “Cualquier otra visión achica y resta. No creo en la tercera opción. La Argentina está parada claramente en un escenario de dos grandes coaliciones, una de centroizquierda y otra de centroderecha, y Juntos por el Cambio expresa lo segundo”.

Puntualmente también se refirió al peronismo alternativo de Urtubey, quien dijo hace unos días que no se unirá a Juntos por el Cambio: “Los resultados del peronismo de la tercera vía no han sido alentadores. En términos porcentuales, han tenido elecciones muy frágiles”.