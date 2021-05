Suarez habló de futuras restricciones y adelantar las vacaciones de invierno

El gobernador Rodolfo Suarez afirmó esta mañana que están estudiando el impacto que tuvieron las últimas medidas en el ritmo de contagios y adelantó que han notado un amesetamiento con un leve descenso de casos. Sin embargo, reconoció que el número de casos diarios sigue siendo alto y que los mendocinos deben mantener los cuidados personales. Por otro lado, no descartó nuevas medidas y admitió que está bajo análisis la posibilidad de adelantar las vacaciones de invierno.

El jefe del Ejecutivo provincial fue claro a la hora de defender la presencialidad en las aulas y volvió a ratificar la postura del gobierno sobre ese tema. "Entendemos que el virus está en todos lados y no vemos que la escuela sea un lugar de ultracontagios. Los contagios tienen que ver con las reuniones masiva en su mayoría en horario nocturno donde la gente se desinhibe", subrayó Suarez.

En este sentido, el mandatario dijo que seguirán haciendo esfuerzos por mantener la presencialidad y adhirió que tanto la Organización Mundial de la Salud como la Asociación Argentina de Pediatría advierten que ir a la escuela es fundamental para la salud psíquica de los chicos.

Incluso, cuestionó las comparaciones que se hacen con otros países y remarcó que no es posible comparar a Argentina con Alemania sobre todo por la vulnerabilidad en la que viven millones de niños en el país. "Los chicos en condiciones vulnerables muchas veces encuentran en la escuela cosas que no tienen en su casa. Acá tenemos gente bajo la línea de pobreza que no tiene conectividad en la casa. Algunos pueden tener clases desde sus casa, pero no la mayoría. Hay que mantener la presencialidad lo más posible", argumentó Suarez y deslizó que esto es aún más importante si se tiene en cuenta que no hay certezas sobre hasta cuando vamos a tener que convivir con el virus.

A pesar de ello, no descartó tomar algunas medidas puntuales y reconoció que "se pueden adelantar las vacaciones". "Lo vamos a ir viendo. No hay un manual que explique cómo actuar en pandemia", adhirió Suarez. Además, aclaró que hay que entender que existen un montón de posibilidades e imponderables que no permiten hacer afirmaciones categóricas. Por ejemplo, mencionó el hecho de que ayer se conoció que había personas en Argentina con la cepa india y la variante de Sudáfrica.

"Siempre se evalúan nuevas restricciones, pero por ahora estamos evaluando las actuales", agregó en referencia a los resultados que esperan notar en base a las últimas medidas que se tomaron. "Hemos notado un amesetamiento y una pequeña caída de los casos. Pero obviamente es un amesetamiento alto y hay que seguirse cuidando", finalizó.