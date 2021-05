Suarez adelantó por qué Mendoza no obedecería la ley de Alberto Fernández

El proyecto de ley que Alberto Fernández envió al Congreso de la Nación para regular el manejo de la pandemia ya ha despertado críticas de la oposición. En concreto, desde Juntos por el Cambio aseguran que el objetivo es dotar de "superpoderes" al presidente y lograr a través del Congreso lo que no le autorizó la Justicia: decidir sobre las clases presenciales en CABA. Al respecto, el gobernador Rodolfo Suarez dio a entender que aunque se apruebe la ley no altera el fondo del fallo de la Corte Suprema y aseguró que el proyecto está cargado de especulaciones políticas.

"Algún trasfondo político veo en todo este tema", manifestó Rodolfo Suarez y dejó claro que no está de acuerdo con la iniciativa nacional y tampoco con el proyecto provincial de la senadora Anabel Fernández Sagasti que va en el mismo sentido.

"Me preocupa el proyecto de Alberto Fernández. Creo que es una copia del DNU anterior, pero con el agregado de que el congreso delega poderes legislativos en el presidente", señaló Suarez. "De todas maneras, creo que no cambia el fondo de la cuestión sobre la que se expidió en su fallo la Corte Suprema. En uno de los votos dice claramente que las facultades de las provincias no se alteran ya sea por DNU o por delegación legislativa al Congreso", explicó.

En este sentido, dio a entender que aunque el oficialismo logre aprobar el proyecto de ley las provincias podrán evitar su aplicación escudados en el fallo reciente del máximo tribunal.

"Hay que asumir las responsabilidades de los que les toca gobernar. No se puede decir ahora que hay que compartir la responsabilidad con los legisladores", agregó Suarez y dejó claro que su frase aplica también para la propuesta que la semana pasada le acercó la senadora Fernández Sagasti. "No lo vamos a acompañar al proyecto. No me imagino a los legisladores decidiendo sin los indicadores actualizados porque la situación es dinámica", esgrimió el jefe del Ejecutivo.

Incluso, se mostró en contra de que la Legislatura pueda tomar ese tipo de decisiones porque no contempla que el virus es incierto y obliga a tomar medidas con agilidad. "Las decisiones hay que tomarlas y por su propia naturaleza la Legislatura es un órgano que debate y resolver algo lleva tiempo. En ese tiempo con la ministra podemos adoptar 100 definiciones diferentes con la ministra Nadal, porque esto es dinámico e incierto", aseveró.

Por último, se quejó de que al ser un año electoral existen especulaciones políticas y pidió que las mismas sean dejadas de lado.

La situación de San Rafael

Por otro lado, el gobernador le contestó una vez más al intendente de San Rafael Emir Félix y descartó nuevas medidas para esa comuna. "San Rafael tiene una curva menor que otros lugares de la provincia. Incluso según los datos nacionales tampoco califica como zona de alerta epidemiológica", remarcó el mandatario. Justamente, esta mañana Félix le había enviado una carta pidiendo la suspensión de la presencialidad en la escuela secundaria, la implementación de la compra por número del DNI durante toda la semana y la posibilidad de que los padres decidan si quieren enviar a sus chicos a clases en la escuela primaria.

Le respondí su carta al gobernador @rodysuarez y renové el pedido de más medidas que ayuden a bajar los contagios y el preocupante índice de fallecidos por Covid-19 en San Rafael.

Adjunto copia del escrito donde detallo la realidad sanitaria del Sur y el real presentismo escolar. pic.twitter.com/Ly4IAzveKf — Emir Félix (@emirfelixok) May 11, 2021

"Hay algunos dirigentes en cargos de gestión que tienen esa postura, como por ejemplo el gobernador de Buenos Aires Axel Kicillof. Yo en cambio creo que la escuela no es un lugar de contagio", advirtió Suarez y dijo que no habrá medidas especiales par San Rafael.

"La presencialidad es libertad, es educación, es progreso para los chicos. Si se pide suspenderlas 15 días genera incertidumbre sobre qué va a pasar después", subrayó Suarez y dijo que es necesario ser estratégicos a la hora de tomar medidas y que las mismas lleguen en el momento oportuno para que sean efectivas.