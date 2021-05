Covid: en Buenos Aires se desocupan más camas por muertes que por altas

El ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Daniel Gollán, alertó que si bien bajaron la ocupación de camas de unidad de terapia intensiva, esto se produjo porque “hubo muchos más fallecimientos que altas de los pacientes que las ocupaban”.

En la habitual conferencia de prensa que realizan los días martes junto con el jefe de gabinete de ministros, Carlos Bianco, ambos insistieron con el cumplimiento de las restricciones previstas por el decreto presidencial limitado por la Corte Suprema de Justicia la semana pasada.

A ese decreto Bianco lo calificó como “ley”. “Nosotros no vamos a hacer otra cosa que cumplir la ley”, dijo, y especificó que “ninguna de las medidas a adoptar resultan simpáticas, por lo cual no está bien que elijamos qué cumplir y qué no cumplir”.

Esta circunstancia le sirvió al funcionario para comparar cuando “un médico nos receta algo o nos da una serie de recomendaciones, las cuales nunca son simpáticas y nos gustaría evitar, pero no se puede”.

Gollán aceptó que la cantidad de casos se había reducido de manera muy rápida en la primera semana de mayo, pero que esa baja se vio interrumpida o ralentizada desde hace algunos días. “Comparado de lunes a lunes, lamentablemente la baja se frenó”, dijo el ministro.

“Seguimos observando una caída de los casos, aunque se desaceleró en la velocidad de la caída. Tampoco notamos un impacto en la baja de utilización de camas de terapia intensiva. Lamentablemente la mayor parte de las personas que egresan se dan por fallecimiento y no por alta por la mejoría del paciente”, alertó el funcionario.

En todo momento Gollán dejó en claro su preocupación por la ocupación de camas de Terapia Intensiva y el posible aumento de casos. “Con el estrés del sistema, un nuevo pico sería dramático”, alertó.

En promedio, el ministro dijo que la ocupación de camas de UTI es del 72,87% y que bajaron los llamados al sistema de emergencia 147. No obstante, alertó porque los contagiados “son más jóvenes y su tiempo de recuperación lleva más tiempo”.

Bianco, por su parte, reiteró que seguirán utilizando el sistema de fases para habilitar o reducir las actividades aprobadas, y que en algunos casos aceptarán las opiniones de los intendentes de los municipios afectados y en otras directamente aplicarán lo que crean conveniente de acuerdo a los datos epidemiológicos de esa localidad.

Entre otros municipios del interior que volverán a fase 2, con suspensión de clases presenciales incluido, están Junín, el Partido de la Costa y Trenque Lauquen.