El fuerte cuestionamiento a la oposición y a otros referentes por su "silencio"

El gobernador Rodolfo Suarez apuntó en su discurso a intentar lograr acuerdos, pero cuestionó duramente a la oposición por obstaculizar sus proyectos.

“Las decisiones de cambio implican acuerdos de envergadura. Pero para alcanzar esos acuerdos de envergadura se necesita, antes que nada, acuerdo con la verdad. No se puede decir un día que se está de acuerdo con impulsar algo tan importante como una Reforma Constitucional y al otro día lo contrario”, acusó Suarez. Incluso fue más allá y acusó a otros representantes de la sociedad civil por no hacer oír sus opiniones. Apuntó, sin nombrarlos, a empresarios y dirigentes sociales que, cree, no apoyan cambios. “Tampoco se puede tener la mirada indolente de algunos actores de la sociedad civil, que a la hora de los debates preelectorales exigen certidumbres y luego, en vez de juzgar a los protagonistas por sus actos y reclamar coherencia entre lo que se dice y lo que sea hace, ignoran las definiciones con un controvertido silencio”, acusó.

En el mismo plano, volvió a recordar la reforma institucional. “Cuando se vota en contra de la apertura de los debates esenciales, como el de una Reforma Institucional tan necesaria no se vota en contra de un gobernador, ni de un gobierno circunstancial. Se vota en contra de las posibilidades de progreso de las mendocinas y los mendocinos”, mencionó. “A quienes expresan no sentir simpatía con los términos de nuestro proyecto, que enviamos para su estudio a la Legislatura hace casi 9 meses, les quiero recordar que lo que estamos impulsando en el fondo es la apertura de un debate constituyente”, dijo.

El mandatario enumeró los ejes de la reforma, que aún sostiene. “La reforma institucional que hemos propuesto cumple un papel muy importante para terminar con las hipertrofias acumuladas en el Estado, permitiéndole recuperar con plenitud su tarea enfocada en el desarrollo y en la prestación de mejores servicios”, argumentó.