Carla Vizzotti confirmó quién ordenó vacunar a Duhalde

Luego del escándalo a nivel nacional por el "vacunatorio VIP" que obligó al ex ministro de Salud, Ginés González García, a dejar su cargo y la preocupación de la sociedad por la falta de vacunación. Uno mayores desaciertos de la presidencia de Alberto Fernández sigue en boca de las personas y los distintos representantes de la política.

Según lo comentó Infobae, la confirmación se dio en una entrevista llevada a cabo por el canal A24, donde Vizzotti declaró que fue el ex titular de la sanidad quién dispuso que se vacunara a Eduardo Duhalde en su casa: “El ex ministro definió la vacunación de un ex presidente, uno puede estar de acuerdo o no”. Además, sostuvo que ella no tenía conocimiento de los casos de vacunación que involucran a políticos y sus allegados.

Por otra parte, la ministra de Salud expresó que "la situación del vacunatorio, como lugar físico, no existe", refiriéndose a la opinión que se generó en torno a estas vacunaciones.

Si bien, Ginés González García fue quien dio la orden de la vacunación, la persona encargada de llevarla a cabo fue por el que en ese momento era subsecretario de Estrategias Sanitarias, Alejandro Costa. En cuanto a esto, la ministra sostuvo que Acosta "cumplió una orden, al igual que el director del Hospital Posadas”.

Sin embargo, el ex jefe de Estado no fue el único vacunado aquel día en su domicilio. Además de él, recibieron la inmunización su esposa, sus hijas y un colaborador cercano al él.

Eduardo Duhalde y su familia fueron unos de los que integraron la lista entre los "vacunados VIP"

Cabe recordar que este escándalo sobre las vacunaciones irregulares salieron a la luz después de que, el periodista Horacio Verbitsky, considerado afín al gobierno de turno, comentara en su programa de radio que recibió la primer dosis de Sputnik V luego de habérsela pedido directamente a quien en ese momento era ministro de Salud.

La familia Duhalde fue expuesta en el listado publicado por el Ministerio de Salud de la Nación. Pero, en todo momento se desligaron de "haber gestionado la vacunación", pidiéndole al Gobierno que "salga a aclarar lo sucedido".