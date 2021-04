Los duros conceptos con los que calificó Luis Majul al anuncio de Alberto Fernández

Luego de los anuncios del presidente Alberto Fernández sobre las restricciones impuestas por la pandemia, el periodista Luis Majul no tardó en lanzar un fuerte editorial en contra del Gobierno Nacional, a través de su programa televisivo en LA NACIÓN +. “Hay que llamar a las cosas por su nombre. Es un toque de queda”, dijo al comenzar su discurso.

“No oí la más mínima autocritica del Presidente, pero sí vi a Máximo Kirchner llamar perversos a los dirigentes de la oposición. No tiene coraje ni para para mirarse al espejo. Uno no puede aceptar alegremente que le diga perverso, no solamente a toda la oposición, sino a quienes no piensan como él”, expresó Majul al referirse al comunicado lanzado por La Cámpora, el cual critica con dureza a Junto por el Cambio. Por otro lado, el periodista apuntó directamente a la política ideada por el Gobierno Nacional respecto a diferir de la segunda dosis de vacunación en el marco de la escasez de vacunas a nivel nacional.

“Solo al personal de salud le están dando la segunda dosis de la vacuna Sputnik V a los 21 días. A los demás se lo patean hasta 84 días”, dijo con indignación y posteriormente mostró una captura del mensaje comunicado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que informa que deberán pasar 12 semanas para poder volver a inocularse con la dosis restante.

“Hay muy serias dudas de que sea tan efectiva la inmunidad luego de los 21 días”, dijo Majul

Para finalizar, el periodista dudó sobre la suficiencia e inteligencia de las medidas y expresó con firmeza: “Yo lo dudo, porque cuando las promesas se rompen una y otra vez, la autoridad para imponer restricciones puede volverse nula”.