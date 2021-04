El picante cruce entre Cristina Pérez y Carla Vizzotti

Tras el anuncio de nuevas restricciones que realizó este miércoles el presidente Alberto Fernández, la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, mantuvo un fuerte cruce con la periodista de Telefe Noticias Cristina Pérez, quien cuestionó el lento avance de la campaña de vacunación.

"Hay algunos números que no me cierran mucho. El Presidente había prometido para febrero 10 millones de vacunas y hoy no llegamos a los 5 millones. ¿No es un fracaso, ministra? Aparte, entiendo que son 11 millones de personas las que son esenciales y de riesgo, con lo cual la cobertura no es un éxito rotundo", cuestionó Pérez a una incómoda Vizzotti.

"¿Yo dije éxito rotundo en algún momento o dije que podíamos acelerar en un tiempo y vacuna a quien tiene más riesgo?", se defendió Vizzotti.

"Cristina Pérez":

Por la entrevista de #TelefeNoticias a Carla Vizzottipic.twitter.com/9MasuJ9yj6 — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) April 8, 2021

"¿Cómo lo califica? Porque me parece que los números quedan bastante cortos para las promesas y la realidad de los esenciales y de riesgo, que creo que son más de 13 millones", la cruzó Pérez.

Vizzotti la corrigió e indicó que son 15 millones las personas en grupos de riesgo, y la periodista remató: "Igual, no llegaríamos ni a la tercera parte".

Visiblemente molesta, Vizzotti arrancó su explicación. "Lo que firmó el Presidente con los laboratorios productores de vacunas no había sido cumplido por los laboratorios. No sólo con Argentina, sino con todos los países del mundo y con todas las vacunas. Hace una semana, solamente 15 países habían recibido el 10% de las dosis que se habían adquirido", sostuvo.

Cristina Pérez dejó en off side a la ministra Carla Vizzotti. "Ministra vacunaron a militantes de 30 años haciendo la V de la victoria y no ancianos de La Plata que no llegaron a recibir el turno " pic.twitter.com/po65tMCBFy — PRO Libertad (@PROLibertadAr) April 8, 2021

Pérez siguió cuestionando el avance de la campaña de vacunación y le preguntó a la ministra por el escándalo de la vacunación VIP. "¿A usted le parece bien que se hayan vacunado militantes de 30 años de La Cámpora que salieron a hacer la ‘V’ de la victoria y no algunos ancianos que hoy, por ejemplo, en La Plata no llegaron a tener su turno?", preguntó la conductora de Telefe Noticias.

Enojada porque Pérez la interrumpía, Vizzotti reclamó que la dejen explicar lo ocurrido. "Te termino de hablar, porque me cuesta terminar la oración. Esos jóvenes que se vacunaron son parte del call center que atiende todas las consultas y fueron vacunados como personal de salud", justificó.