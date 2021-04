El motivo por el que Suarez no se alarma tras el récord de casos en Mendoza

En los últimos días se ha registrado un considerable aumento en el número de casos positivos en la provincia de Mendoza. El miércoles fueron 1020 los contagios confirmados lo cual establece un nuevo récord y genera preocupación. Sin embargo, en el gobierno de Rodolfo Suarez han aclarado en más de una oportunidad que el número que mueve la aguja no es específicamente ese, sino el que establece el porcentaje de positividad.

La explicación es sencilla. Al aumentar el número de testeos es lógico que se detecten más casos. Por eso, entienden que no es comparable un día en el que se hicieron más de 3000 testeos con otro en el que no llegaron a 1000. Pero el valor que demuestra si hay un incremento en la circulación es el porcentaje de esos testeos que dio resultado positivo.

Teniendo en cuenta ese valor, el cociente entre los testeos realizados y los casos positivos detectados cada día, el porcentaje de positividad no ha variado mucho en la última semana. En todo caso, ha tenido un incremento pero no abrupto.

Por ejemplo, el miércoles 31 de marzo se procesaron 1838 testeos de los cuales 430 resultados fueron positivos. Eso marca una tasa de positividad del 23,39%. Una semana después, el miércoles 7 de abril se procesaron 3530 muestras y hubo 1020 casos positivos. Eso representa una positividad del 28,9%.

La evolución de la última semana muestra un notable aumento en los casos duplicando la cantidad de positivos en pocos días. Pero al comparar la cantidad de testeos se confirma que la tasa de positividad no se duplicó, sino que apenas creció un 5%.

De todas maneras, esto no significa que la situación no sea preocupante. Desde el gobierno siguen de cerca esos valores y observan con atención cómo ha aumentado ese porcentaje en particular. El año pasado la tasa de positividad llegó a superar el 40% y especialistas anticipan que eso podría llegar a ocurrir.

Por eso se monitorea día a día la cantidad de testeos que dan resultado positivo porque es un factor que permite anticiparse a la hora de tomar medidas puntuales para evitar la saturación del sistema sanitario.

Los números de la última semana: