Patricia Bullrich también arremetió contra Kicillof: "Hay que enseñarle a leer"

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, salió con los tapones de punta a criticar a los principales referentes de Juntos por el Cambio luego de que se conociera el comunicado en el que el principal frente opositor manifestó su oposición a las medidas restrictivas impulsadas por el Gobierno.

La respuesta no tardó en llegar y la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, lo cruzó con ironía y aseguró que "hay que enseñarle a leer".

"Se ve que en la Facultad de Economía aprenden números y no lectura porque lo que nosotros planteamos es que hay que cuidar la libertad, la economía, la educación y la salud; es decir, que hay que tener una cuarentena responsable, pero no un cierre y una restricción que nos vuelva a destruir como pasó el año pasado. El que tiene que aprender es él, que cerró la economía y tuvo la misma cantidad de muertes que si no la hubiera cerrado", amplió sus críticas Bullrich en diálogo con TN.

"Tuvimos un año de cuarentena eterna y nos fue como el traste. Fuimos el país que dobló, en pérdida del PBI, a toda Latinoamérica. Fuimos los peores, los que más perdimos, y vamos a volver a hacer lo mismo. Hay que ir a la mayor normalidad posible", completó la presidenta del PRO.

Para Bullrich, las fuerzas de seguridad "no pueden hacer nada". "La construcción del miedo genera conductas sociales y las fuerzas de seguridad no van a parar a la persona que tiene que salir a trabajar para llevar algo a su casa", sostuvo Bullrich.

"¿Vamos a parar de vuelta el país? ¿Estamos locos? No podemos no seguir en la normalidad de la vida, a menos que el Gobierno les dé a todos los que dejan de trabajar alguna forma de trabajar. Solo se las da a los del Estado, que les dice: teletrabajo", completó la presidenta del PRO.

Desde Juntos por el Cambio consideran que se debería apuntar a "la menor cantidad de destrucción de empleos, el menor cierre de la educación, la mayor capacidad de mantener medidas preventivas para convivir con lo que está pasando y la mayor cantidad de vacunas". "Nadie quiere una fiesta clandestina de 2000 personas, pero no se deberían cerrar restaurantes, escuelas o no permitir la actividad de las fábricas", agregó Bullrich.

Por último, Bullrich pidió que el Gobierno "explique por qué no hay vacunas y estamos mucho más atrás en la vacunación que otros países que no hicieron ni siquiera la muestra".

"Hicimos 100.000 de la Pfizer y no tenemos una Pfizer en la Argentina", completó Bullrich, y cerró criticando a Kicillof: "En la provincia de Buenos Aires, él no pudo controlar a nadie".