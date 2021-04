Juan Grabois: "Cristina no tiene un pelo de corrupta y Guzmán es un fenómeno"

En una entrevista con Luis Novaresio, Juan Grabois criticó algunas políticas tomadas por el gobierno de Alberto Fernández y calificó al ministro de Economía, Martín Guzmán, de tener un enfoque “muy conservador”.

El dirigente de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) consideró que “no hay una política social a la altura de las circunstancias”, pero destacó que el ministro Daniel Arroyo “trabaja mucho”.

Al mismo tiempo sostuvo que Alberto Fernández cometió un error “muy grave” al sacar el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), que condenó a millones de argentinos a caer en la pobreza y la indigencia.

“La política económica del Gobierno está siendo muy conservadora, en línea con lo que quiere el Fondo”, dijo Grabois y redobló la apuesta: “No se está planteando la batalla como se debe plantear, acá hubo una estafa, el FMI no es un acreedor de buena fe”.

Consultado sobre si considera que Martín Guzmán es un buen ministro, Grabois dijo: “Martín Guzmán es un fenómeno, pero está equivocado. Puede ser un muy buen ministro de Economía, pero en esto se está equivocando”.

Una vez más Juan Grabois defendió a Cristina Kirchner: “Es inocente en todo, eso a mí me consta. Cristina no tiene un pelo de corrupta, Después, Lázaro Báez, Ricardo Jaime o Julio De Vido me importa un rabanito". Más allá de esta defensa confesó que no mantiene contactos con la Vicepresidenta: “Debe estar enojada conmigo porque soy bocón”.