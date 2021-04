Las Crónicas del Viernes: llegaron manos amigas, se desplomó el dólar y una decisión compleja

Reclamo político por los DEGs

El "ala política" del oficialismo hizo público que el 100% del dinero de los Derechos Especiales de Giro (DEGs) que, en teoría, el Fondo Monetario Internacional girará en agosto; debe utilizarse para atender las consecuencias de la segunda ola del Covid 19 y las inevitables medidas que el gobierno de Alberto Fernández deberá tomar, creen desde el kirchnerismo, para paliar las consecuencias sociales, económicos y fundamentalmente electorales, de la Pandemia. La presión sobre el Ejecutivo se hizo pública el viernes pasado, cuando desde el bloque del oficialismo del Senado Nacional se publicó un comunicado pidiéndole a la Cámara Baja que apruebe una declaración sobre el tema. Ese proyecto reclama que "los DEG se apliquen a se apliquen para financiar la puesta en marcha de políticas públicas tendientes a resolver los graves problemas de la sociedad argentina derivados de la pandemia de COVID 19, tales como salud, reducción de la pobreza, educación, vivienda, generación de trabajo, entre otros" y que esos fondos no se apliquen "al pago de la deuda por capital, intereses o gastos, que el país mantiene con dicho organismo financiero internacional y/o con otros países englobados en el Club de París y que en ambos casos se encuentran en vías de negociación". En el comienzo del comunicado, los senadores señalan como el objetivo del reclamo al ministerio de Economía de Marín Guzmán. Firman el pedido Oscar Parrilli- José Mayans- Anabel Sagasti- Carlos Caserio- María de los Ángeles Sacnun- Alfredo Luenzo- José Neder- Jorge Taiana. Esto es, el bloque más cercano a Cristina Fernández de Kirchner. Guzmán tiene otro plan. Que ese dinero forme parte de las reservas del Banco Central, y que sirvan para liquidar los pagos de septiembre y diciembre al Fondo Monetario Internacional (FMI)

Llegaron las manos amigas

No sin sorpresa, el precio del dólar Blue se desplomó ayer 8 pesos, hundiéndose hasta los $ 154 y perdiendo todo lo que había ganado en la semana. Desde el recalentamiento que se inició el jueves 22 de abril, y que llevó a la cotización de la divisa en su mercado alternativo a recuperar casi un 13%, ese incremento se redujo a menos de 3%. La caída de ayer se produjo en dos momentos concretos. El día comenzó con una cotización de mercado de 162 pesos. Aproximadamente a las 12:30 horas llegó de los $157, mientras que a minutos del cierre el precio se ubicó en los 154 pesos finales. Según los operadores habituales, hubo dos movimientos puntuales en cada uno de ambos momentos, provenientes de ventas de dos compañías financieras separadas. Ambas con ventas de 100.000 dólares y fijando los nuevos valores con compradores puntuales que adquirieron todo el dinero. Por segunda vez desde que Alberto Fernández en presidente, se dio una intervención directa de "manos amigas", para intervenir en este mercado alternativo; para frenar un alza e imponer un valor determinado. La operación anterior había sido en la segunda semana de octubre, bajando el precio del Blue de los 195 a los que había llegado en tres días de alzas a los 170 de operación en sólo 24 horas. En este caso, los operadores ya alertados que podrían aparecer las manos amigas, no forzaron una suba violenta, esperaron más bien un reacomodamiento en el precio del dólar alternativo, y, hacia fines de la rueda del miércoles, ya esperaban la llegada oficial para contener al mercado. Lo que no se esperaba era la aparición de compañías financieras que no son habitualmente protagonistas del mercado Blue. Y mucho menos una decisión de demoler el precio. Igualmente se comenta que hoy el mercado es fácilmente manejable. Sin el turismo (externo que abastece de divisas e interno que las demanda), la cantidad de divisas que se manejan diariamente en esta opción alternativa es de menos de 10 millones de dólares, cuando en épocas normales puede duplicarse. Esto implica que con muy poco dinero, el valor es operable.

Leves aumentos en telefonía

El vicepresidente del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) Gustavo López, anunció que se tomará de manera inminente el esquema de incrementos de telefonía celular, cable e internet, adelantando que habrá aumentos pero "pequeños" y para los "grandes consumidores". Se presume que el congelamiento de tarifas continuaría para las familias y para el consumo esencial. El funcionario habló sobre que "se va a dar a conocer qué servicios van a poder aumentar, cuánto, y qué servicios no van a poder aumentar, pero la mayoría no van a aumentar". Agregó que "va a haber muy pocos ajustes para los que más consumen determinado tipo de servicios y nada más" y que "hasta el momento" las únicas modificaciones se darán en algunos planes de consumo de telefonía celular. Las empresas del sector había aplicado aumentos de 10% en promedio, y el propio Enacom había llamado a la rebeldía de los consumidores, y a no pagar las tarifas. Los privados ahora esperan la reglamentación final; pero adelantan que de no aplicarse un aumento que como mínimo no acompañe la inflación, será complicado sostener una calidad media del servicio. Dicho de otro modo, y teniendo en cuenta ambas posiciones, lo que habrá que esperar para el resto del año, será un incremento medido de las tarifas y un servicio cada vez peor. Lo que los privados reclaman en realidad un es una apertura rápida para aplicar incrementos de tarifas, sino un plan de acción para los próximos años; que les permita planificar algún tipo de estrategia de inversión y retorno de la misma. Algo que en la Argentina de hoy es una utopía.

Hidrovía, decisión compleja

El gobierno nacional y el kirchnerismo se encaminan a una nueva batalla interna y un debate más ideológico que económico. El miércoles el Ejecutivo resolvió prorrogar por 90 días la concesión del dragado y balizamiento de los ríos De la Plata y Paraná, a cargo de Hidrovía SA, aclarando además que "esta prestación se efectuará con carácter precario y podrá ser revocada, en cualquier momento". Mencionó además que "instrúyese al actual concesionario la continuidad del Contrato de Concesión de obra pública por peaje para la modernización, ampliación, operación, y mantenimiento del sistema de señalización y tareas de dragado y redragado y mantenimiento de la Vía Navegable Troncal aprobado por el Decreto Nº 253/95 con sus actos modificatorios y complementarios, desde la terminación del plazo contractual y por el término de NOVENTA (90) días". La concesión vencía en menos de 15 días, y la falta de acuerdos dentro del oficialismo provocó la prórroga en los tiempos. La polémica sobre la concesión (la obra considerada la mayor concesión a privados de los últimos 25 años), es de fondo. Mientras dentro del gabinete económico se piensa en encontrar un nuevo privado que se comprometa a una mayor inversión y a garantizar un congelamiento de costos acompañando la inflación; el kirchnerismo va a fondo con la renacionalización del servicio. El debate era, hasta acá, puertas adentro. Sin embargo, en las últimas horas se hizo público. La diputada nacional Fernanda Vallejos lo expuso vía twitter de manera abierta:

"La concesión de la Hidrovía, tras su prórroga por 90 días, llega a su fin. Tenemos la oportunidad de recuperar nuestro Paraná y escribir estratégicamente un nuevo capítulo de nuestra historia". Hay que tener en cuenta que la legisladora es una de las economistas más cercanas al pensamiento de Cristina Fernández de Kirchner, y quién adelanta algunas posiciones (a veces radicales), que luego adopta el kirchnerismo puro y duro. Los privados buscaban que la prórroga sea por 6 meses, para armar posiciones y alianzas entre compañías; además de buscar el apoyo de los gobernadores provinciales involucrados, especialmente el de Córdoba de Jorge Schiaretti, defensor de la continuidad de la operación concesionada. También tienen voz y voto el gobernador santafesino Omar Perotti, en entrerriano Gustavo Bordet y el correntino Gustavo Valdes.