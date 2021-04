Inminente suspensión de reuniones familiares en Mendoza

Este viernes el presidente Alberto Fernández anunció que firmará un DNU que establece una suerte de semáforo de restricciones que contempla la situación sanitaria de cada jurisdicción. En las localidades de Alto Riesgo Epidemiológico y en las que estén en Alarma Epidemiológica, las reuniones familiares estarán suspendidas. El dato es que prácticamente toda la provincia figura dentro de esos indicadores, por lo que parece inevitable que se avance con la suspensión de esos encuentros sociales.

Desde el gobierno de Rodolfo Suarez han aclarado que no darán declaraciones ni harán anuncios con nuevas restricciones hasta no conocer la letra fina del decreto nacional. Sin embargo, según los últimos informes del Consejo Federal de Salud 15 departamentos de la provincia estaban catalogados como de Alto Riesgo Epidemiológico y en esos lugares no podrían realizarse encuentros sociales.

Los únicos municipios de Mendoza que aparecían en verde y amarillo eran La Paz, Malargüe y Lavalle. De seguir así, allí todo continuaría como hasta hoy. Sin embargo el resto de la provincia aparece en rojo e incluso algunos conglomerados pueden considerarse en estado de Alarma Epidemiológica.

Según explicó el presidente Alberto Fernández, en las zonas de Alto Riesgo Epidemiológico (donde al día de hoy aparecen los departamentos del Gran Mendoza y otros municipios) se suspenden actividades sociales en domicilios particulares y las reuniones sociales en espacios públicos al aire libre de más de 10 personas.

Esta medida parece ser inevitable si se llega a acatar el decreto nacional que se publicaría en las próximas horas. Incluso, era una disposición que ya estaba siendo evaluada en Casa de Gobierno y que algunos intendentes le habían pedido a Suarez que sea aplicada entendiendo que es en ese tipo de encuentros en los que los ciudadanos bajan la guardia y los cuidados y se producen los contagios.

Pero aún resta determinar si en Mendoza hay conglomerados que entren dentro de la categoría de Alarma Epidemiológica. Allí las restricciones son más estrictas e incluyen toque de queda sanitario desde las 20, cierre de comercios y locales gastronómicos a las 19 (luego de ello pueden funcionar solo con delivery) suspensión de deportes grupales y dictado de clases exclusivamente virtuales. Allí entraría, a priori, el departamento de General Alvear aunque no se descarta que otros municipios estén en esa categoría.

En Alvear ayer se confirmó que hay 15 casos confirmados de la cepa de Manaos y casi la totalidad de las camas UTI están ocupadas. Tal es la preocupación que incluso antes del anuncio presidencial el intendente Walther Marcolini ya había aumentado las restricciones en su comuna.