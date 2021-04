Nicolás Trotta culpó a Horacio Rodríguez Larreta de "poner en jaque" al Gobierno

El ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, apuntó contra el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, al responsabilizarlo de “obstaculizar” y “poner en jaque” la efectividad de las restricciones sanitarias dispuestas por el presidente Alberto Fernández para morigerar el impacto de la segunda ola de coronavirus, y cuestionó la estrategia de la Ciudad de acudir a la Justicia para dirimir el conflicto entre ambas gestiones.

Luego de recordar que “en gran parte del territorio argentino tenemos clases presenciales”, Trotta subrayó que el Área Metropolitana de Buenos Aires está “bajo una situación de mayor complejidad”, lo cual “implica adoptar decisiones muy complejas, traducidas en la suspensión durante dos semanas de la presencialidad en las escuelas”.

En ese sentido, y refiriéndose directamente a Rodríguez Larreta, Trotta señaló que “el incumplimiento del DNU y la aplicación selectiva de fallos judiciales por parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, obstaculiza el impacto buscado por el Gobierno nacional en la protección de la salud, la disminución de la curva de contagios y alivianar el peso del sistema sanitario para proyectar la mayor normalidad posible”.

De hecho, el ministro criticó las acusaciones de la oposición al sostener que “es una discusión falaz plantear que el compromiso que la Nación pueda tener o no con la educación se vincula con la presencialidad en la escuela”, y por ende aclaró: “Todos queremos presencialidad, pero ahora tenemos que lograr conjugar este momento de enorme complejidad frente a lo que ha planteado el Presidente, es decir, disminuir la circulación de personas”.

“El hecho de que esta medida (de suspensión de clases presenciales) no se esté aplicando en la Ciudad de Buenos Aires pone en jaque nuestra apuesta de mejorar los indicadores epidemiológicos”, manifestó Trotta en declaraciones al canal TN.

Asimismo, justificó la dureza de la Nación al indicar que “el Gobierno de la Ciudad tiene una agenda mucho más laxa a la hora de abordar esta problemática, y por eso el Gobierno nacional se tiene que involucrar para cuidar a la ciudadanía”.

"Me cuesta comprender la judicialización de una decisión tan compleja como la adoptada por la Nación, y más me genera dudas la decisión de aplicar ciertos fallos y otros no. No podemos ingresar en una discusión falaz plantear a qué espacio político le importa la educación por la presencialidad", resaltó en cuanto a los planteos en la Justicia que se saldaron con fallos contradictorios a favor de la Ciudad o la Nación.

Por último, Trotta cerró sus críticas a la gestión de Rodríguez Larreta exhibiendo algunas cifras referidas a la campaña de vacunación focalizada en los docentes: “Hay provincias como Santa Fe que vacunaron a más del 80% de sus docentes, otras como Buenos Aires y San Juan, a más del 50%. La Ciudad de Buenos Aires solo vacunó al 14%. Con esto vemos en los hechos cuál es la prioridad. Es lindo hablar pero a los gobiernos los tenemos que juzgar por sus acciones”.