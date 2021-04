El director K para IMPSA que los industriales le propusieron al ministro Matías Kulfas

De a poco comienza a tomar forma la nueva conformación estatal de IMPSA. Ayer, se llevó adelante un encuentro virtual entre representantes del sector industrial de la provincia y el ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Matías Kulfas. El encuentro fue pautado por la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti y desde el sector le sugirieron al gobierno el nombre de un ingeniero como posible representante en el directorio. Se trata de Mario Esnal, un empresario cercano al kirchnerismo cuyo hijo, Facundo Esnal, fue funcionario del gobierno de Francisco Pérez.

Hace unos días nos reunimos con @asinmet para conversar sobre el desarrollo de la metalmecánica en Mendoza. A partir de eso, gestionamos una reunión con @KulfasM y dialogamos sobre un posible Programa de Desarrollo con eje en la industria, la producción nacional y el empleo. pic.twitter.com/v2yKHqAYz5 — Anabel Fernández Sagasti (@anabelfsagasti) April 28, 2021

Esnal fundó en 1983 Industrias Metalmecánicas Especiales, compañía situada en la calle Independencia de Godoy Cruz y que en 2019 fue visitada por Alberto Fernández y Anabel Fernández Sagasti durante la campaña. "El sector de la metalmecánica necesita otro modelo económico, donde se defienda y se impulse nuestra industria. Juntos vamos a construir una Mendoza productiva y con trabajo genuino", había señalado la senadora nacional el 22 de agosto de ese año acompañada por Esnal y el futuro presidente de la nación.

Visitamos la Fábrica IME SACI con @alferdez en #GodoyCruz. El sector de la metalmecánica necesita otro modelo económico, donde se defienda y se impulse nuestra industria. Juntos vamos a construir una #Mendoza productiva y con trabajo genuino. pic.twitter.com/WSiIcGmy0E — Anabel Fernández Sagasti (@anabelfsagasti) August 22, 2019

Ayer, la propia senadora nacional articuló la reunión virtual entre industriales mendocinos y el ministro Kulfas. Allí, el presidente de Asinmet, Mariano Guizzo sugirió el nombre de Mario Esnal como "parte del nuevo directorio de IMPSA en representación de los industriales mendocinos". La respuesta de Kulfas fue positiva y dijo que en los próximos días se comunicará con él para charlar sobre la propuesta de Asinmet.

Mario Esnal dialogando con Alberto Fernández y Anabel Fernández Sagasti.

Sin embargo ese no fue el único planteo que los metalúrgicos mendocinos le hicieron al funcionario nacional. Según informaron desde Asinmet, la oportunidad fue aprovechada para expresar problemas estructurales que deben ser atendidos y se plantearon algunos desafíos relacionados con el desarrollo de la provincia. En ese punto, se pidió apoyo para el desarrollo de minería sustentable.

También se expresó la necesidad contar con un programa de proveedores locales que para que aceitar la interacción de esas Pymes con IMPSA. “Es una excelente idea la del programa de desarrollo de proveedores de IMPSA, vamos a apoyar a Asinmet con nuestros equipos técnicos y financiamiento, es un esquema que funciona en muchos sectores”, manifestó el ministro nacional.

Por otro lado, también le plantearon a Matías Kulfas los problemas logísticos que afectan a la región y cómo eso impacta en los costos que tienen las industrias locales. Como una solución subrayaron la importancia del desarrollo del hub logístico ferroviario de Palmira, entendiendo que a su vez ese mejoramiento ferroviario reactivaría el trabajo del sector metalmecánico.

Además, elevaron sus quejas por los graves problemas de suba de precios y desabastecimiento que están teniendo las pymes metalúrgicas locales respecto a la provisión de acero asegurando que estos problemas ponen en riesgo los planes de inversión de innumerables pymes.

Por último, el presidente de Asinmet pidió que se trabaje en un plan petrolero al estilo del Plan Gas, la culminación de la Ruta 40 en el sur de la provincia y el apoyo al desarrollo minero sustentable. Sobre ese último punto, Kulfas aseguró que apoya el avance de la minería siempre teniendo en cuenta la sustentabilidad de la actividad y el imprescindible desarrollo con inclusión de las pymes locales.

La participación del gobierno de Rodolfo Suarez

Paralelamente, en el gobierno provincial también apuestan a la reactivación de IMPSA con participación estatal y defienden la estatización como el único camino posible para salvar a la emblemática empresa mendocina. "IMPSA intentó que los privados capitalizaran y no tuvo éxito. En la convocatoria privada no apareció nadie y si no participábamos, la empresa cerraba. No participar llevaba a la caída de los 750 empleados de primer nivel", justificó el ministro de Economía Enrique Vaquié en MDZ Radio.

"El primer desafío es conseguir trabajo para IMPSA. Entender que en el pasado reciente en las licitaciones que ganaba IMPSA se la terminaba sacando. Tenemos que conseguir trabajo en Yacyretá, en centrales nucleares, etc. Es bueno que el Estado nacional participe, porque son muchos los temas vinculados con empresas nacionales o empresas con participación nacional importante o incluso licitaciones nacionales", esgrimió sobre el trabajo que tienen por delante.

Otro aspecto que entiende puede ayudar a potenciar a la empresa insignia de la economía del conocimiento de Mendoza es que el gobierno nacional puede presentar un aval para que IMPSA se pueda financiar afuera. "Es un laburo conjunto con el gobierno nacional. No va a ser fácil. Sin dudas es una tarea compleja", admitió.

Por último, Vaquié aclaró que de ninguna manera el Estado terminará absorbiendo el enorme pasivo que acarrea la compañía. "Hay ocho años sin que pese la deuda y por eso el objetivo que IMPSA tenga trabajo antes", manifestó el funcionario. Pero además, subrayó que tanto el gobierno provincial como el nacional deben responder por el capital que aportaron y no el total de la deuda. Es decir, por los 20 millones de dólares que aportaron para capitalizar la empresa.

"No hay peligro de hacernos cargo de la deuda", finalizó Vaquié.