Educación, el "tema tabú" en la reunión de Alberto con gobernadores

Nadie, o casi nadie, habló de educación en el último encuentro de Alberto Fernández con los gobernadores.

Casi como si hubiera existido un pacto, no se refirieron al tema ni Fernández ni Horacio Rodríguez Larreta. Tal vez hubo entre ellos un tácito acuerdo de no alterar alguna frágil tregua, después del terremoto político que provocó la suspensión de las clases presenciales hasta el 30 de este mes que ordenó el Presidente.

El silencio educativo se trasladó a casi todos los gobernadores que participaron (12 en total) de la videoconferencia de ayer, salvo por una excerpción: el de Buenos Aires. Axel Kicillof volvió a distinguirse por su altisonante planteo a favor de tomar medidas más drásticas para enfrentar el coronavirus e incluso hizo una mención del tema tabú de las clases.

"Kicillof hizo un comentario. Dijo que países como Alemania toman decisiones cuando tienen más de 165 casos y paran escuelas y toda la ciudad. Pero nadie sabe de dónde sacó lo que dijo", minimizó un vocero del Gobierno provincial.

Rodolfo Suarez fue uno de los que hicieron silencio respecto de qué hacer con la educación en esta etapa de la segunda ola.

Pero fue solamente una cuestión de modales. En Mendoza, los funcionarios de Suarez insisten en defender la decisión de mantener la continuidad de las clases presenciales. "Es lo último que se va a cerrar", adelantan.

Mientras tanto, el Gobierno provincial realiza retoques en materia de protocolos, como la ampliación de 14 a 24 días de la cuarentena de los chicos que han sido contacto estrecho de un positivo. Eso salió por resolución de la DGE ayer.

Por estas horas, el Poder Ejecutivo prepara un informe con cifras sobre las clases presenciales que elevará a la Justicia provincial. El informe hablará del bajo impacto de los contagios en los colegios y será la forma de defenderse del amparo y otras medidas judiciales que presentaron la CTA y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos para forzar la suspensión de la presencialidad.

Mientras tanto, y más allá de las medidas nacionales, seguirá tratando de atender la demanda de vacunas contra el coronavirus en el sector docente. Hasta ahora sólo pudo inocular a los educadores del nivel inicial y el primer ciclo del nivel primario, más los directivos.

Colocó la primera dosis al 25 por ciento del sistema educativo (unas 15.500 personas) y por ahora no habría forma de ampliar el espectro a más integrantes de los 60.000 que conforman el universo total.

De hecho, ayer, ante la llegada de unas 13.200 dosis de la vacuna Sinopharm, la decisión ha sido darles la segunda dosis a buena parte de los docentes que ya recibieron un pinchazo.

La cuestión es sencilla y fue blanqueada por la jefa de Inmunizaciones de la provincia, Iris Aguilar. "No se agregarán nuevos vacunados porque Argentina no tiene firmados nuevos contratos con China, por lo tanto no se les podría asegurar la segunda dosis", señaló Aguilar en radio Nihuil.

La falta de mejores perspectivas respecto de la vacunación es un problema para la defensa de la presencialidad educativa.