Avanza una ley para evitar que desaparezcan varios partidos políticos

El proyecto suspende causales de caducidad de las fuerzas que no pudieron cumplir requisitos legales por culpa de la pandemia. De este modo, se permitirá que participen en las elecciones de este año a pesar de que no hayan celebrado elecciones de autoridades o no cumplan con el mínimo de afiliados.