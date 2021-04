Las crónicas del miércoles: el gobierno, atento al dólar y la preocupación por la inflación

El dólar sube, el gobierno observa

Por ahora, los responsables oficiales de la política cambiaria, analizan lo que sucede el mercado del dólar; sin movimientos para sostener la divisa o impedir que continúe la cotización. Comparan suba con inflación, y concluyen que en realidad, por ahora, todo se trata de un reacomodamiento para ubicar los precios de los dólares libres con el alza general de los precios. El cálculo genérico es el siguiente: por un lado una suba del IPC acumulada en el año de 13%, que en abril se convertiría en 15%. Por el otro, una suba del dólar unos puntos por debajo de ese nivel. Al menos hasta la cotización de ayer martes, con un cierre a 161 pesos; con dólares CCL ($154,78) y MEP ($151,5) acomodándose en valores de brecha superior al 65%.

Curiosamente, las interpretaciones desde el oficialismo para el despertar primero, y consolidarse después, del dólar en estos precios; coincide con la visión de los privados. Por un lado se reconoce que la operación de salida de los mercados internos de los fondos de inversión PIMCO y Templeton (abandonaros títulos públicos en dólares, compraron pesos, para salir del mercado local a través del dólar bolsa), dejaron un tendal de pesos en el mercado, cercanos a los 94.000 millones de pesos. Imposible impedir que ese dinero se vuelque a la "producción" y no se redirija a posiciones en divisas de compra sin controlar. El segundo motivo es que realmente la cotización del Blue por debajo de los 150 pesos que mantenía en el primer trimestre del año, era realmente barata. Casi de oferta; reconocen tanto dentro del mercado financiero, como, por lo bajo, desde el propio gobierno. Se habla también dentro del oficialismo, que el comienzo del blanqueo para la construcción potenció la compra de dólares. Aquí, se reconoce, hay rulo incluído potenciado por la propia norma oficial.

Finalmente, se habla en el gobierno que a causa de la pandemia y la consecuencia disputa política entre gobierno y oposición y la posibilidad cierta que haya una profundización de los cierres en actividades, más que una paulatina reapertura de la economía; generaron un mal clima que no existía hasta el alza de los casos por arriba de las 15.000 personas.

EL mix de causas y su justificación oficial, no implica que desde el Gobierno haya aceptación de lo que esté sucediendo. La orden presidencial fue clara. Según Alberto Fernández, lo último que el país debe vivir hoy es "la angustia de una corrida cambiaria" que genere "más incertidumbre en medio de los problemas del Covid 19". En las próximas horas se sabrá si hay o no reacción oficial. Sin embargo, por ahora, no se ve el mismo clima dentro del gobierno que en octubre del año pasado, donde se decidió intervenir directamente en el mercado del dólar bolsa vendiendo bonos en poder de ANSES emitidos en dólares y con "manos amigas" en el Blue. "No descarte nada", afirma la fuente.

Riesgo País y acciones en recuperación

Sin una posición exultante, el mismo gobierno habla de una mejora en el mercado de capitales para el clima de los papeles argentinos. Se menciona una leve baja del Riesgo País, que cayó de los 1.600 puntos y se ubica ahora más cerca de los 1.500; un nivel igualmente imposible para pensar en la colocación de deuda soberana (sería a una tasa superior al 18% anual en dólares), pero algo mejor que a comienzos de mes. También se menciona una recuperación importante en las ADRs (acciones de empresas argentinas que cotizan en Nueva York) con subas en tres jornadas superiores al 10% (especialmente bancos) y mejores perspectivas en la bolsa local con dos jornadas seguidas de alzas en empresas industriales. Esto además de un buen nivel de demanda de títulos públicos locales, con una característica: los papeles vendidos por Templeton y PIMCO, encontraron rápidamente compradores. Y, según el mercado, con demandantes del exterior. Entre hoy y el viernes serán jornadas clave para conocer si se trata de una tendencia al alza en el mercado de capitales argentinos, o una leve reacción momentánea.

Para privados, la inflación sigue alta

Las expectativas de alza de precios para el próximo año se mantiene en 50%, según la última encuesta preparada por la Universidad Torcuato Di Tella, lo que representa un aumento de 1,6 puntos porcentuales respecto de marzo. La Encuesta de Expectativas de Inflación que elabora el Centro de Investigación en Finanzas (CIF) de esa universidad marca que las expectativas en el interior del país llegan al 50,64 %, al 46,3% en la Ciudad de Buenos Aires y al y 46,8% en el Gran Buenos Aires. Los resultados de la encuesta superan las proyecciones del último Relevamiento de Expectativas de Mercado, que realiza el Banco Central, que estimó que la inflación minorista para los próximos 12 meses se ubicará en 43%.El trabajo del CIF señala que los últimos cuatro meses el promedio de la inflación esperada fue del 45,9% y en abril del año anterior se ubicaba en un promedio del 35,4%. Según el informe, la inflación esperada en los hogares con menores ingresos se mantiene con un promedio del 49,89 % en abril, apenas 0,03 puntos porcentuales más que en marzo. En los sectores con mayores ingresos aumentó 2 puntos porcentuales, de 46,07% a 48,18%, y esta brecha por ingresos ha disminuido, ya que en marzo era de 3,7 puntos porcentuales, y ahora es de 1,7, según la encuesta que cubre alrededor de 1.200 consultas en todo el país.

Salario Mínimo

La CGT, la CTA de los Trabajadores, la UIA y las cámaras patronales acordaron este martes un aumento del 35% del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) en siete tramos no acumulativos, con lo que llegará en febrero de 2022 a los 29.160 pesos. Este será el dinero que deberán cobrar todos los empleados en relación de dependencia en blanco, neto y con ocho horas laborales diarias. Sindicalistas de ambas centrales y el sector empresario convinieron el pago de un 9% en abril, 4% en mayo, 4% en junio, 3% en julio, 5% en septiembre, 5% en noviembre y un 5% final en febrero de 2022, con una cláusula de revisión en septiembre. "Se acordó volver a convocar a los miembros del Consejo para evaluar la evolución de la situación", se informó oficialmente. Lo importante del acuerdo, que en realidad alcanza a pocos trabajadores, es que se oficializa la nueva meta inflacionaria del gobierno. Tal como comentó este medio, esta ya no es del 29%, y se ubica ahora en la nueva frontera del 36% que sumó la inflación del año pasado.

Operación auspiciosa

Por primera vez desde julio de 2019 (antes de las elecciones PASO de agosto del año pasado, que terminaron de cambiar el clima económico y político del país), una empresa argentina pudo recurrir al mercado de deuda voluntaria de Nueva York para financiarse. Y para un proyecto local. Pan American Energy logró ayer captar 150 millones de dólares para financiar una profundización en sus inversiones en Vaca Muerta, a una tasa y plazos razonables de mercado. Pero además, la colocación recibió una sobreoferta de 300 millones, con lo cual PAE pudo pelear precio y plazo. Para algunos los analistas se trata de un primer paso de una reconciliación de las empresas argentinas con los mercados. Para otros, simplemente, una operación puntual de una empresa puntual con un historial inmejorable de cumplimiento de sus obligaciones.