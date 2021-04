Suarez firmó el convenio con Nación y habrá promoción de empleo en Mendoza

Una buena noticia terminó de concretarse en horas del mediodía. Finalmente, la provincia de Mendoza logró acceder al nuevo régimen de promoción industrial y contará con beneficios fiscales para promocionar la generación de empleo. Junto al ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Matías Kulfas, finalmente firmamos el acta de intención que incluirá a Mendoza en el Régimen de Promoción de Empleo", destacó el gobernador Rodolfo Suarez.

Además, posibilitará el acceso a una línea de financiamiento del Banco Nación, por $400 millones de pesos, exclusiva para Pymes de Mendoza que realicen inversiones productivas, con una tasa bonificada del 22%, en un plazo de 5 años y por un período de gracia de 6 meses.

Según señaló el mandatario, gracias a este acuerdo "los empleadores de la provincia del sector privado, que contraten nuevos trabajadores por tiempo indeterminado, podrán acceder a la bonificación de los aportes patronales". En este sentido, aseguró que en una primera instancia esto permitirá crear 1000 puestos de trabajo.

"Además, posibilitará el acceso a una línea de financiamiento del Banco Nación, por $400 millones de pesos, exclusiva para Pymes de Mendoza que realicen inversiones productivas, con una tasa bonificada del 22%, en un plazo de 5 años y por un período de gracia de 6 meses", adhirió el jefe del Ejecutivo provincial.

Trabajamos con los gobernadores para acompañar la recuperación productiva.

Luego de la firma del convenio, Suarez destacó la importancia de dejar de lado las diferencias políticas con el gobierno nacional para avanzar en medidas que necesitan todos los mendocinos. "Mi anhelo como Gobernador es que sigamos en este camino del dialogo, es lo que la Argentina necesita, dejando las grietas de lado y trabajando para la gente", aseveró.

Los detalles del acuerdo

Del acto también formó parte el ministro de Economía de Mendoza, Enrique Vaquié. Luego del evento, el funcionario explicó los pormenores del convenio y señaló que Mendoza tendrá los mismos beneficios que tendrá San Juan. Es decir un subsidio de un fondo del Ministerio de Producción que se entrega a empresas industriales y agroindustriales que contraten nuevo empleo tomando como base el 31 de marzo de 2021.

"Es un descuento del 70% de las cargas patronales si se contratan hombres y un 80% de descuento de las cargas patronales si se contrata a una mujer, travesti o transexual", señaló Vaquié y remarcó que esto equivaldría a plata de hoy algo más de 7 mil pesos si es hombres y 8200 en los otros casos.

"Es un mecanismo distinto al del Gran Norte, porque acá hay que firmar y pedir que se devuelva la plata igual que en San Juan. Los porcentajes son los mismos", señaló el funcionario.

En cuanto a la letra chica del acuerdo aclaró que aún falta terminar de definirla pero que lo acordado es que el gobierno provincial debe hacer una convocatoria trimestral. "Cuando la hagamos la comentaremos y estará abierta por 30 días", esgrimió y dijo que eso ocurrirá a la brevedad.

Allí deberán anotarse las empresas que están por contratar personal, explicando qué actividad tiene la compañía, dónde está radicada y qué nómina de personal tenía antes del 31 de marzo del 2021. "Una vez por trimestre juntamos la información y la mandamos a la nación para que haga la transferencia", explicó.

Los descuentos en las cargas patronales continuarán el segundo año pero será del 45% para hombres y 55% para mujeres, trans y demás. En el tercer año pasan a ser descuentos 20% y 30% igual que el decreto nacional.

Si bien para todas las provincias incluidas en el régimen de promoción industrial la condición es que las empresas estén vinculadas a la agroindustria, en Mendoza han pedido que se pueda extender al sector turístico.

"Lo pedimos y hasta ahora no hemos conseguido que se incorporara el sector turístico. Desde el ministerio de Kulfas dicen que no les corresponde a ellos, que no está en las otras provincias, pero intentaremos", aseveró Vaquié.