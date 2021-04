Bento se asume como imputado y apunta contra el Fiscal

El juez Walter Bento es investigado por la justicia federal a la que pertenece es la causa sobre supuestos favores a presos de esa competencia. Y en las últimas semanas la causa ha tenido movimientos inesperados luego de que el propio Bento pudiera ser parte aún antes de ser notificado. Todo, gracias al informe que le respondió el Registro Público donde explicó que había recibido un pedido de informes desde Tribunales.

Bento avanzó y presentó como si estuviera imputado, aún antes de estarlo y ejecutó una estrategia propia. Allí hay dos elementos importantes. Por un lado una presentación espontánea como defensa de lo que "supone" lo acusan y un ataque directo hacia el fiscal de la causa Dante Vega. Por eso también recusó al fiscal. Ambos escritos son muy similares.

En la causa se cruzan relaciones de todo tipo y Bento apunta a la "enemistad" que asegura tiene Vega contra él. "Me odia", asegura. Además, toma el caso de dos de los actores clave que determinaron el inicio de la investigación para exculparse. Se trata de Diego Aliaga y Walter Donoso, a quienes Bento asegura que nunca les dio ningún beneficio. Pero todo apunta contra el Fiscal. "Mantiene conmigo una clara animadversión desde hace más de una década. Me odia, así lo ha manifestado públicamente, e inclusive -producto del rencor que tiene conmigo- ha condicionado sistemáticamente a mi hijo", acusa Bento.

La reacción

MDZ accedió a las presentaciones de Bento a través de sus abogados. Además del juez, también su esposa, funcionaria judicial, recusó al fiscal. En ambas presentaciones se detalla la situación de casi toda la familia Bento, pues dos de sus hijos también trabajan en Tribunales Federales. "Conforme lo normado por el art. 18 de la Constitución Nacional, el art. 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, y los arts. 73 y 279 del Código Procesal Penal de la Nación, me presento espontáneamente ante V.S. a fin de ejercer mi defensa material", inicia el escrito.

La causa penal corre por un carril aún secreto. Pero la intervención de Bento hizo que tomara volumen el entramado endogámico de la propia justicia federal. En eso basa la estrategia del titular del Juzgado Federal 1, particularmente apuntando contra la figura del fiscal Vega. Tanto, que acusa que el rencor viene desde cuando compitieron en el concurso por el cargo que ostenta Bento. En ese caso toma declaraciones del fiscal y artículos periodísticos de los que induce el propio pesquisa era fuente.

El cargo de Bento hace que la causa tome más relevancia pública, pues se trata del Juzgado que tiene a su cargo la competencia penal y también electoral de la provincia. El juez había preguntado antes dentro del Poder Judicial si estaba involucrado en la causa. Le dijeron que no. Peor ahora se da por imputado. "Es obvio entonces que sí estaba claramente mencionado en el expediente e incluso formalmente imputado de la comisión de un ilícito", detalla en la presentación y vuelve a acusar al fisca.

Aunque la causa está secreta, Bento avanza sobre los supuestos de la investigación. Allí menciona las sospechas de favores a presos federales que son objeto de la pesquisa. Pone el foco sobre Walter Bardinella Donoso y Diego Aliaga. El juez asegura que es absurdo pensar en esa hipótesis porque él nunca les concedió ningún beneficio. "Surge evidente que es sencillamente absurdo e imposible que hubiere existido alguna irregularidad en los expedientes o que, como dejó trascender Vega a la prensa, mantuviera con los imputados alguna clase de vínculo extraño relacionado con la obtención de “beneficios” procesales para sí o terceros", asegura. Según él, es Vega quien intentó darle el beneficio de la excarcelación al narcotraficante Walter Donoso y que fue denegada.

Bento apunta a que Donoso y Aliaga no obtuvieron ningún beneficio de su juzgado y que esa es, para él, una prueba de que la organización que se investiga no existía. "Es ridículo y contradice las reglas de la lógica más elemental que una persona que se dedica a ejercer influencia indebida ante un juez en beneficio de terceros, no obtenga sin embargo ningún beneficio personal", relata en su descargo. "Las constancias que adjunto evidencian que la imputación vinculada con una supuesta “organización” dedicada a obtener beneficios ante el poder judicial en la que habrían tomado parte Aliaga y Bardinella Donoso es un disparate importante… Cualquier observador mínimamente objetivo de la realidad debe reconocer que si estos dos sujetos no obtuvieron ningún “beneficio” personal en los procesos que tramitaron bajo mi jurisdicción (antes bien todo lo contrario) es absurdo que, en simultáneo, se dedicaran a obtener beneficios en favor de terceros", agrega.

Pero incluso va más allá y avanza sobre uno de los elementos de prueba que se supone hay en la causa: un teléfono celular peritado del que habría surgido la red de contactos de la trama irregular. Bento intenta descalificar ese elemento, aún antes de conocer oficialmente lo que se dedujo. "Yo ignoro su tenor, pero la experiencia indica que los delincuentes normalmente hablan con otros delincuentes. Se engañan y defraudan entre ellos, y es común lo que en la jerga de los delincuentes se denomina “giro” o “venta de humo”, que ocurre cuando alguien, para obtener un beneficio económico indebido (fraude), hace valer una influencia que no existe", dice sobre los mensajes telefónicos. Además, busca despegarse de otros casos. "En mi caso no tengo ninguna relación con los abogados que se mencionan en los artículos de prensa, y jamás otorgué un beneficio indebido en un proceso en que ellos tuvieran intervención". declara.

Por último, hacer referencia a su patrimonio y el de su familia. Todo en el plano de los supuestos porque asegura que no ha leído nada del expediente. La puerta de entrada a esa suposición es justamente la respuesta del Registro Público donde se le informó que había una investigación en curso. "Aunque no he visto ni una foja de esta causa, estoy seguro de que como el Fiscal Vega llegó a la conclusión que la imputación original que ideó vinculada con “beneficios” resultó un auténtico disparate, inició una excursión de pesca sobre mi persona y mi patrimonio y, demostrando una bajeza indigna, sobre mi familia", acusa.