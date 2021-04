Atención: Suarez convocó de urgencia a los intendentes para evaluar medidas

De forma imprevista, el gobernador Rodolfo Suarez convocó esta mañana a los intendentes a una reunión virtual. El llamado tiene lugar en un contexto complicado por el alto nivel de contagios que existe en Mendoza y el aumento en la ocupación de camas en terapia intensiva.

Ante ese panorama, el jefe del Ejecutivo provincial dispuso que se realice un encuentro virtual con todos los jefes comunales. Según pudo averiguar MDZ, los intendentes están intercambiando opiniones con el jefe del Ejecutivo y realizan una radiografía de la realidad que se vive en cada departamento.

El viernes pasado el Ministerio de Salud informó que la ocupación de camas críticas del 91,84% en el Gran Mendoza y del 88,11% en la provincia. Esto genera alarma sobre todo en municipios más complicados. Uno de los departamentos que más preocupación generan es General Alvear, donde se siguen multiplicando los contagios y la atención comienza a complicarse. Sin embargo, en otras comunas la situación también es compleja y hay algunos intendentes que consideran necesario aumentar las restricciones.

En base a ello, no se descarta que el mandatario tome alguna medida para bajar la circulación del virus. Por el momento no hay certezas sobre qué podría disponer Suarez, pero las medidas que parecen tener más fuerza serían la prohibición de las reuniones sociales y el retorno de las salidas por número del DNI. La primera de las medidas ya se aplica en parte del país desde hace semanas y la segunda sería la que mejor aceptación tiene en el sector comercial porque baja la circulación pero no implica un cierre de comercios.

El objetivo de la reunión es brindar un pantallazo general de la situación sanitaria y observar los indicadores de los distintos municipios. En base a ello podrían tomarse decisiones pero resta definir si será para toda la provincia o cada intendente tendrá la potestad de decidir para su territorio atento a la particularidad de cada uno de ellos.