Massot se expresó en contra de suspender las PASO y va de candidato

El dirigente de Juntos por El Cambio, Nicolás Massot, afirmó hoy que está en contra de la postergación de las PASO. "Hay otras cuestiones que pueden discutirse, como la obligatoriedad de la concurrencia y la implementación de la boleta única, que disminuiría sensiblemente la necesidad de amontonar fiscales en las mesas de votación", aseguró.

El ex diputado nacional y actual director del Banco Ciudae, Nicolás Massot, se refirió hoy al debate sobre la postergación de las PASO. "En la suspensión de las PASO definitivamente no estoy de acuerdo. Y en el corrimiento, en lo personal, tampoco estoy de acuerdo. Por supuesto que como en todo espacio político, no es una democracia directa y los encargados de sentar las posiciones son los Presidentes de los partidos y sobre todo los presidentes de los bloques parlamentarios, ya que el congreso es el ámbito donde se debe discutir o reformar. Pero en lo personal no estoy de acuerdo. Es bastante anticipable que en septiembre la situación epidemiológica no va a ser muy distinta a la de agosto y si lo que nosotros estamos haciendo es validar que el aumento de casos es argumento suficiente para alterar el cronograma electoral, sobre todo con gobiernos con tendencia autoritaria como este, me parece que estamos sentando un precedente muy desfavorable", afirmó el dirigente de Juntos por el Cambio.

"No hago la especulación de que pueda alterar los resultados de JxC. No encuentro que el argumento sea contundente. Si tuviéramos algún tipo de información sobre los contratos de vacunación, que no los tenemos, y eso es un error del gobierno por no comunicar absolutamente nada, y tomar decisiones con cierta prepotencia, con la falta de información y transparencia que hay en esas gestiones. Si la tuviéramos, y eso demostrara que 25 días son suficientes para vacunar a 10 millones de personas más. Pero pareciera que acá las vacunas van a llegar el día que todos los países terminen de vacunar y nosotros quedemos en el fondo de la fila", aseguró el ex jefe de bloque de Cambiemos.

Para Massot, "es difícil entender que esos 25 días valgan tanto. Es un argumento débil para un corrimiento. Temo que estemos dándole validez a un argumento que el 12 de septiembre va a estar tan o más vigente que ahora y nos metamos en una trampa dialéctica de que hace un mes las corrimos porque había casos y ahora hay más. ¿Qué hacemos ahora? Y eso no es algo para andar manoseándolo. Han votado clubes, padrones extranjeros y en el resto del mundo muchos países".

"Tomémoslo con seriedad, definamos todos los protocolos posibles. Si alteramos el cronograma, hagámoslo con audacia, adoptemos un sistema para siempre, no de emergencia, que corte con prácticas viciosas. Adoptemos la boleta única que es una manera de frenar contagios", concluyó Massot, que aspira este año a presentarse como candidato en las Paso de Juntos por El Cambio en el municipio de Tigre, provincia de Buenos Aires.