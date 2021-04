Carla Vizzotti calificó como "una catástrofe lo que está sucediendo"

La ministra de Salud, Carla Vizzotti calificó como "una catátrofe lo que está sucediendo" y volvió a insistir con disminuir la circulación para evitar la saturación del sistema de salud.

En una entrevista realizada por Pefil, la funcionaria sostuvo que "es un momento de mucha tensión del sistema de salud. Lo que venimos diciendo y nos viene preocupando es que suceda que el sistema de salud no pueda dar respuesta". Al respecto indicó que "necesitamos disminuir la transmisión, la circulación de personas. Para que ese aumento tan acelerado del número de casos que se traduce en el requerimiento de internación y secundariamente de terapia intensiva se enlentezca".

En relación al aumento de casos, Vizzotti aclaró que también responden a la expansión de testos, que actualmente se realizan con los kits argentinos.Aunque no descartó que actualmente ha aumentado la ocupación de terapia intensiva.

"Lo que está pasando ahora es que esa curva es muy empinada, vertical. Eso es lo que pone en riesgo de desborde al sistema de salud. Todavía no sucedió. Está en muchísima tensión y se generan acciones para reprogramar cirugías no urgentes y ampliar las camas de terapia intensiva", dijo y agregó: "si no bajamos la transmisión, el sistema de salud se desbordará. Tenemos que insistir a la población que salga lo necesario e indispensable. Cuanto menos circulemos, menos riesgo habrá. Si baja la circulación, se tenderá a disminuir la tensión del sistema de salud y necesitaremos menor cantidad de restricciones".

Sin bien no quiso poner fecha a un posible pico de contagios, que las especulaciones indican que podría ocurrir en la segunda quincena de mayo, admitió que las temperaturas frías favorecen la transmisión,

En cuanto a las edades de contagio, para la ministra "se debe erradicar la idea de que si uno es joven no le pasará nada".

También se refirió a las escuelas y sostuvo que "movilizan un número muy importante de personas con la educación presencial. Generan, en el contexto de una transmisión comunitaria tan alta, un riesgo colectivo que trasciende el riesgo individual de una persona yendo al aula" y agregó "el aula en sí misma no es una situación de contagio y que el problema es la circulación de personas y el riesgo de las actividades informales que genera la presencialidad".

Respecto a las medidas restrictivas indicó que los próximos meses serán determinante en la evolución de la pandemia. Y agregó que no depende solamente de las medidas del Estado nacional.

Sobre las negociaciones con los laboratorios Vizzotti reconoció que "con Pfizer no se pudo todavía, pero seguimos trabajando con Moderna, con CanSino, con Bharat, que es un laboratorio de India, y a través de Covax con Novavax, un laboratorio de Estados Unidos" y agregó "intentamos comprar todas. No nos pusimos ni con un país, ni con una vacuna, ni con el precio".

En cuanto a su relación con Ginés González afirmó que nunca tuvo aprensión por ninguna vacuna, pero tenía preocupación de dar los pasos.

Sobre el contagio del presidente Alberto Fernández dijo que tuvo exposición y mala suerte. "Alberto tiene contacto con funcionarios, con la población. Y tuvo mala suerte, porque hay gente que tiene mucha exposición y no se enferma", aseguró.