Jonatan Viale liquidó a Alberto Fernández: "Me preocupa que no conecte con la realidad"

El periodista Jonatan Viale expresó en La Nación+ un fuerte repudio hacia Alberto Fernández tras el polémico retuit del mandatario que lo muestra a él mismo junto al presidente ruso Vladimir Putin vacunando a una persona con cabeza de gorila. El periodista ya tuvo expresiones similares en abril de 2020, donde el Presidente utilizó su cuenta personal de Twitter para compartir un mensaje en contra de Viale.

El tema fue impulsado por Alfredo Leuco en el pase entre los programas de ambos conductores. Allí, el periodista puso en tela de juicio el accionar de Alberto Fernández. “Se lo puede mirar de distintos lugares, pero la gran polémica que esto armó es: ¿El Presidente tiene tiempo para andar jugueteando como un adolescente en Twitter?”, se preguntó Leuco.

Por lo que Jonatan Viale, que tiene en su haber un duro cruce con Alberto retuitió un posteo que descalificaba al periodista llamándolo ‘gordito lechoso’, no dudó y apuntó contra el máximo jefe de Estado. Allí, incluso no ocultó algo: hizo referencia indirecta a la muerte de su padre, Mauro, por haber recibido la vacuna tarde. “Te lo digo como VIP y damnificado. Al Presidente le gusta y tiene tiempo. Es muy raro que el Presidente –siendo una persona inteligente- no tome conciencia de estas pavadas. Es un momento de mucha angustia en el país. Estamos hablando de 25.000 casos de covid por día, de discusiones por las clases y de la vida desorganizada, ¿y el Presidente retuitea esto?”, manifestó. “A veces me preocupa mucho que no conecte con la realidad”, agregó

Sin pensarlo dos veces, el periodista continuó y agregó: “Una cosa es ser el jefe de una facción política -que a veces hasta decís cosas de barrabrava-, pero haciendo esto sale del rol de Presidente y no se da cuenta de lo que significa una primera magistratura”.

“No sé si él maneja mal el celular o tiene un community manager medio bolu…”, concluyó.