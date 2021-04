Nadal reveló detalles de los casos de la variante Manaos en Mendoza

La ministra de Salud, Ana María Nadal, aclaró que los dos casos no significan que haya transmisión comunitaria. Informó que los dos pacientes están vinculados entre sí y son jóvenes trabajadores de la salud. Pidió a los mendocinos no salir de sus casas de no ser estrictamente necesario.