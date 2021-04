Las crónicas del miércoles: la soja peronista y las complicaciones con ganancias

Tercer plan de control

Ya están vigentes los programas Precios cuidados y Precios Máximos. Se aplican además planes de control de precios como el “Sistema Informativo para la Implementación de Políticas de Reactivación Económica” (SIPRE), el flamante Observatorio de Precios (con cinco funcionarios de cinco dependencias públicas diferentes. Hay en la calle unos 500 inspectores alistados en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), que trabajarán en los próximos días fiscalizando góndolas. Se pone en marcha la ley de Góndolas. Todos planes, programas e iniciativas para contener, por ahora de manera fallida, el alza de los precios en los alimentos, bebidas y productos de consumo masivo. Y aún así, en la primer quincena de abril se contabilizan subas de precios superiores al 4% en los tres rubros. Ahora el gobierno avanza en un nuevo plan, incluyendo 120 productos de consumo masivo y canasta básica; cuyos valores deberían mantenerse congelados durante 6 meses. En el medio, la relación entre las empresas de los tres rubros y el gobierno, está en su peor momento. Muchos hablan de "palos sin zanahorias". Y señalan a la secretaría de Comercio Interior, Paula Español, como la responsable.

Ganancias con reglamentación complicada

El propio Alberto Fernández presentó ayer en sociedad la promulgación de la ley que beneficia a más de un millón de trabajadores en relación de dependencia y que ganan hasta 150.000 pesos mensuales, con lo que la norma está ya plenamente en vigencia. Dicho de otro modo, los empleados anotados en la cuarta categoría ya tienen el derecho al beneficio. Sin embargo resta aún la reglamentación final de parte de la AFIP, con la publicación y puesta en marcha del aplicativo informático indispensable para que el cálculo exacto esté en funcionamiento. Este último capítulo aún no tiene fecha de ejecución, y se supone que entre el viernes próximo y la última semana del mes estará disponible. Los contadores y responsables de las gerencias y reparticiones de relaciones humanas y personal, afirman y aseguran que el tiempo es escaso y que, simplemente, no llegan a tiempo para liquidar los salarios en tiempo y forma con los nuevos cálculos y beneficios. De hecho, aseguran que las empresas más organizadas preparan su liquidación de salarios unos 10 días antes del pago, por motivos administrativos y contables. Y, en consecuencia, el retraso en el aplicativo complica esta organización mensual. La solución que se analiza desde las compañías es ejecutar la liquidación con las regulaciones anteriores a la sanción de la ley, a la espera de los aplicativos; opción que por ahora no está avalada por la AFIP. La situación se complica al tener en cuenta que también deben ejecutarse los retroactivos de enero, febrero y marzo, para lo que se necesita otro aplicativo extra. En este punto los privados evalúan liquidar este dinero en el transcurso de mayo o, algo más polémico, en cuotas. Aún no hay respuesta de la AFIP sobre el tema.

Buen plan de viviendas

El gobierno presentó ayer su primera plan profundo para intentar salvar un gran debe de la clase política argentina hacia los ciudadanos: lograr la primera vivienda para las familias argentinas. Es un primer paso, relativamente pequeño, pero para solucionar un problema concreto. Lo que se presentó ayer son dos líneas por un total de 87.000 créditos para construcción y refacción de viviendas en el marco del Programa Casa Propia . por un lado la vinculada a la compra de materiales o mano de obra para realizar refacciones. Por otro, aquellos relacionados a la construcción de viviendas de hasta 60 metros cuadrados. Para la refacción, el gobierno lanzará 65.000 nuevos créditos con un plazo de pago de 36 meses. Además, se otorgarán 3 meses de gracia para comenzar a desembolsar las cuotas. Dentro de esa línea, 40.000 serán por un monto de $100.000 con cuotas de $2.882. Asimismo, habrá 25.000 créditos por $240.000, cuya cuota rondará los $6.917. Los restantes 22.000 créditos estarán disponibles para quienes cuenten con un lote y deseen construir una vivienda nueva. En ese caso, el monto será de hasta $4.000.000, con plazos de entre 10 y 36 años. El plan es concreto y positivo , pero tiene su flanco de peligro . Por un lado se corre el peligro que las obras que se habiliten se frenen si la pandemia recrudece. Por el otro, también habrá mayor presión sobre los precios de los materiales para la construcción, sector que creció más del 80% en un año.

Soja Peronista

Se inicia en estos días la siembra sojera en los Estados Unidos para la campaña 22/22; y las perspectivas complicadas de la campaña norteamericana impulsaron la quinta suba consecutiva en la Bolsa de Chicago. Los inversores, debido a las condiciones climáticas adversas, apuestan a una cosecha más limitada en los Estados Unidos; en un panorama de sostenimiento de la demanda internacional. Por estrictas condicionalidades de mercado, la especulación sobre una oferta que no abastecerá a la demanda impulsaron los precios al alza llevándolos al nivel más alto en siete años. El incremento de ayer fue de US$6,06 y de 5,14 dólares sobre los contratos mayo y julio de la soja, con precios finales de 532,69 y de 527,82 dólares por tonelada. El nivel el más alto desde los 537,39 dólares del 10 de junio de 2014 y un incremento de 66,6% respecto de los 319,77 dólares de hace 12 meses.

Piden prudencia con la Sputnik V

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, en el laboratorio que producirá la vacuna.

Se presentó ayer en sociedad, y con bastante ruido, el plan de desarrollo, producción, envasado y distribución de la vacuna rusa en el país. Como se contó en estas columnas, el proyecto incluye la posibilidad de fabricar millones de unidades en la planta que el laboratorio Richmond levantará en Pilar, provincia de Buenos Aires, y para el cual la empresa abrió un fideicomiso llamado VIDA. De esa operación se tomarán unos U$S 70 millones, para la construcción del laboratorio. Mientras tanto, habrá fabricación, pero en un nivel menor a las 30.000 unidades. El gobierno promocionó al máximo la novedad, incluyendo algún que otra chicana política. Sin embargo, el propio empresario dueño del laboratorio Marcelo Figueras, pidió prudencia. Los millones de vacunas estarán, pero en 2022, cuando la planta esté trabajando.