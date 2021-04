El gaffe de Carlos Pagni: mencionó al Presidente con un apodo despectivo que se usa popularmente

El periodista Carlos Pagni cometió un gaffe al aire. Fue un instante, pero no pasó desapercibido. Estando al aire por La Nación+, se refirió al Presidente de la Nación utilizando un apodo comúnmente empleado en el lenguaje de los usuarios de redes sociales, en particular los opositores.

Pagni se encontraba hablando de la Corte Suprema, respecto de la situación de tensión entre el Gobierno Nacional y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la disputa relacionada a la presencialidad en las aulas. Allí en vez de Alberto, dijo "Alverso".

“Ahora, fíjense otro disparate más. El juez manda el expediente a la corte ¿Y la cámara? La Cámara en lo Contencioso Administrativo y Federal, que está por encima de este juez, porque el sistema no es el juez y la corte. Hay un tribunal intermedio al que seguramente apelará mañana el Gobierno", indicó Pagni.

"Ellos dicen que este fallo no es apelable porque es competencia de la corte, pero, si no es apelable, no debería existir el fallo ¿Cómo es que hay fallos no apelables? Todo fallo tiene una instancia de revisión”, expresó el periodista segundos antes de cometer el error que fue viralizado en redes sociales. “Como dice ‘Alverso Férnandez’, es un Estado de derecho…”, continuó con una sonrisa en el rostro que daba cuenta de que había reconocido su desacierto.

Para ver el insólito momento, avanzar al minuto 19:36.