Jorge Lanata deschavó los planes de Alberto Fernández: "Quiere volver a..."

En medio de una nueva ola de contagios de coronavirus, el presidente Alberto Fernández se reunirá la semana próxima con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, en un intento de “reeditar el trío pandemia” junto con el gobernador bonaerense Axel Kicillof, aseguró el periodista Jorge Lanata, quien además señaló que el mandatario “quiere volver a ser creíble”.

“Alberto quiere reeditar el trío pandemia para volver a ser creíble, porque en algún momento, cuando aparecieron los tres juntos, eran creíbles”, expresó Lanata en declaraciones al canal TN, haciendo referencia a la gestión coordinada entre Fernández, Larreta y Kicillof en los inicios de la pandemia y que en su momento fue vendida como una ‘superación’ de la grieta política que con el tiempo fue diluyéndose hasta desaparecer.

En ese sentido, Lanata remarcó que “ahora será difícil” que Fernández vuelva a sentarse con Larreta con esas intenciones “después de las barbaridades que el Gobierno ha dicho sobre la oposición”, y consideró que “quizás la segunda ola los vuelva a juntar, pero no va a ser lo mismo”.

Por otro lado, el periodista y conductor manifestó que “el resto de la política sigue preocupado por suspender las PASO, por retrasar las elecciones y ganar en las internas, al mismo tiempo que Cristina Kirchner y La Cámpora quieren eliminar los juicios” por corrupción en su contra.

“Todos ignoraron la noticia del día y que va a marcar el futuro de la Argentina en los próximos años: el 42% de pobres en el país, el 50% de pobreza en la provincia de Buenos Aires y el 60% entre los jóvenes. Fue imposible encontrar un funcionario que quisiera salir a hablar del tema de la pobreza”, añadió.

Para Lanata, vislumbrar una solución duradera al problema de la pobreza es “difícil”, ya que “está claro que los planes sociales son una ‘curita’ necesaria, y encima cuando no tienen contraprestación son terribles porque envilece al que lo da y al que lo recibe”. A su vez, explicó: “Aparte de las urgencias de la pandemia, la pobreza tendría que ser el tema excluyente de la Argentina. ¿Cómo hacemos para pensar un país futuro con la mitad de pobres? Si no es el principal tema del país, no tenemos futuro”.

“Si todos seguimos pensando que esto es solo una noticia, en dos o tres años habrá 80% de pobres y a nadie le va a importar”, advirtió.