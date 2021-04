Ciudad de luces en el Mar Argentino: así depredan nuestras aguas

El reconocido piloto, cineasta, empresario gastronómico y médico -entre otras cosas- Enrique Piñeyro produjo un vuelo especial que tuvo un sólo objetivo: visibilizar la depredación del Mar Argentino por cientos de pesqueros internacionales, principalmente coreanos, chinos, japoneses y españoles.

¿Cómo lo hizo? Con un gigantesco Boing 787 que pertenecía a Aeroméxico y que ahora es suyo. Lo adquirió justamente para poder hacer vuelos que generen algún tipo de impacto positivo en el planeta.

Anteriormente, Piñeyro había denunciado esta situación pero ahora quería mostrarlo al mundo. Para ello, invitó a un grupo de periodistas de medios nacionales, despegó de Ezeiza y se dirigió a la zona de conflicto. Ni más ni menos.

"En medio de la nada, después de kilómetros y kilómetros de puro mar, aparece en el firmamento una muralla de luces. Por la dirección en la que volamos podría ser Bahía Blanca, pero es imposible: estamos a 200 millas de la costa argentina, sobrevolando el límite que separa las aguas internacionales de las nacionales", relatan en Infobae.

"Desde lo alto y en la oscuridad de la noche, parece una ciudad perdida en el medio de la nada. Pero no, son buques pesqueros que se llevan parte de la riqueza ictícola argentina. El robo representa millones de dólares anuales y un grave daño ambiental", dicen en TN.

Hace dos meses aproximadamente, Piñeyro comenzó con su "batalla". Después de mucho tiempo, sobrevoló esa zona y compartió la imagen en Twitter. “Enero 31 2021. Vuelo nocturno sobre el mar procedente de Ushuaia con destino a Ezeiza. Lo que parece la luna es la luna, y lo que parece la costa de Nueva York es la flota pesquera extranjera que depreda nuestros mares y que luego nos vende como producto importado”, relató en su momento.

Pero no se contentó con ello y buscó generar mayor impacto. Por ello este vuelo especial, a través del que se registraron imágenes impactantes, gracias a que la aeronave bajó a 5000 pies de altura (aproximadamente 1700 metros) y pudo observarse todo en detalle.

“Desde la primera vez que hice algún vuelo de Ezeiza a Ushuaia -hace más de 20 años- que ya vi esto. Además fue sin buscarlo, a más de 40 mil pies de altura. Pero con el tiempo fue creciendo la actividad y hoy parece la costa de Nueva York”, relata Piñeyro. Foto: Infobae. Enrique Piñeyro durante el vuelo.

Y agrega: “Es un tema que no está resuelto. No se patrulla, no se puede vigilar a los barcos, no hay forma de interceptar, de disuadir. Falta logística y hay que darle el peso político que esto tiene. Esto es serio, es una depredación monstruosa”.

Infobae detalla: "La depredación del mar, de los océanos en general, está completamente descontrolada. Greenpeace viene hace años denunciando estas prácticas de pesca insostenible y pidiendo por un tratado global para proteger los océanos. Es que en aguas internacionales no hay ley que diga lo que se puede o no se puede hacer. Así las cosas, llegan barcos pesqueros principalmente de China, Corea, Japón, España y arrasan con todo. No solo porque pescan sin pausa (sin permitir que la flora y la fauna marítima se regenere), sino porque en muchos casos usan técnicas (como el arrastre) que aniquila los suelos y la vida bajo el agua". Foto: TN. La impactante imagen tomada desde el aire.

A 200 millas marinas de la costa finaliza nuestra Zona Económica Exclusiva (ZEE). Termina el Mar Argentino y comienzan las aguas internacionales. El que ingresa sin autorización a nuestras aguas, está rompiendo la ley.

Entonces, ¿por qué no se lo intercepta, se lo multa? Porque, por la enorme extensión de nuestro país, es muy difícil para las fuerzas de seguridad nacionales patrullar la zona eficazmente. El trabajo que hacen la Armada y la Prefectura Naval es de un esfuerzo fenomenal, pero no hay suficientes recursos disponibles para la tarea.

¿El resultado de esta depredación? Muchos de estos pesqueros extranjeros se llevan calamares, langostinos, merluza a su país de origen y desde allí los venden a la Argentina, ofreciendo como importado algo que es propio.

“¿Querés langostinos argentinos? No, los pescan todos y se los llevan. Y no hay forma de competirles. Después vas por España o esos lugares y venden con un cartelito que dice ‘langostinos argentinos’, y acá terminamos comprando los ecuatorianos. ¿Entonces? Es un recurso bestial el de nuestro país, tenemos 5 mil kilómetros de costa, tenemos costas interiores, hay cooperativas de pesca artesanal (nosotros trabajamos con una de ellas)... Y después autorizan 16 toneladas de exportación de peces de río… Pará, la pesca artesanal no es la depredación: esto es la depredación”, contó.

