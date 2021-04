Kicillof calificó de "repugnante" al fallo a favor de las clases

Con motivo del repaso de obras públicas realizadas durante la pandemia para expandir la atención médica y poner en foco aquellas que actualmente se llevan a cabo, un acto que protagonizó hoy Alberto Fernández sirvió para escuchar las palabras de cinco gobernadores que, con diversos matices, brindaron apoyo a las decisiones de la Casa Rosada.

Esto a pesar de que varios de ellos no acompañaron la decisión de suspender las clases presenciales, centro de la pelea entre el Gobierno Nacional y el de CABA.



El más vehemente fue el bonaerense, Axel Kicillof, quién consideró "repugnante" que se utilice a la Justicia "para perjudicar a los que tienen que ser cuidados" y aseguró que, en cambio, él prefiere "ser antipático" antes que ser "absolutamente irresponsable y hacer política con la vida y la muerte".



En ese sentido, dijo que "recurrir a la Justicia, estando fuera de jurisdicción es la peor de las respuestas" y relacionó lo decidido por los jueces porteños con el "lawfare" que "no afecta principalmente a los funcionarios o dirigentes, sino a la sociedad y a la gente".



Al referirse al incremento de contagios, remarcó que en el AMBA "se entró de lleno en la segunda ola", y dijo que nadie se "enamora" de medidas como la suspensión de las clases presenciales sino que "se trata de combatir una pandemia con los elementos" que se tienen "a mano".



También fue taxativo el gobernador neuquino, Omar Gutiérrez, quien no sólo pidió que "no se judicialicen" las acciones para controlar la pandemia sino que fue más allá: "Nos llama la atención que se resuelva judicialmente con un fallo a medida de las autoridades locales", dijo en clara alusión a la Ciudad de Buenos Aires.



Por su parte, Alicia Kirchner, desde Santa Cruz, hizo referencia al "estado de derecho" y a la necesidad de un cuidado conjunto de "un país que se tiene que ver como un todo".



En ese sentido, y en referencia a la dinámica viral que se inicia en el centro del país y se difunde hacia la Patagonia y el norte, explicó que fueron "muchísimos" los casos positivos detectados en turistas, visitantes y transportistas provenientes de "Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires".



"Trabajemos entre todos solidariamente. Miremos a la Argentina de manera federal, no solo desde nuestro lugar, sino en cómo la conducta de cada una de las provincias puede incidir en el resto”, dijo Kirchner.



Sergio Uñac, mandatario sanjuanino, manifestó por su parte el acompañamiento de "cada una de las medidas" adoptadas que buscan el equilibrio "con lo económico, con lo educativo".



"Respetar las medidas, vivir en un estado de derecho es algo que nos ocupa a todos y quienes tenemos responsabilidades públicas tenemos que hacer que eso sea el gran mecanismo de lógica, de contacto y de establecimiento de normas que debemos respetar entre todos", añadió el gobernador.



Finalmente, el santafesino Omar Perotti dijo estar "deseando" que las políticas en el AMBA "vuelvan a tener la coordinación que tuvieron en los inicios".



"Todos sabemos que desde allí (el virus) se traslada al interior, y todo lo que allí se pueda trabajar coordinadamente en la mejora de la salud es un beneficio para todos”, pidió el gobernador.

Fuente: Télam