Internaron en terapia intensiva a la jueza Servini porque se complicó su cuadro de covid

La jueza María Servini tiene covid y fue internada en terapia intensiva porque su cuadro se complicó. Según informaron desde Tribunales, la mujer tenía baja saturación de oxígeno y fue trasladada al hospital Otamendi.

Servini se vacunó, pero igual dio positivo de covid. Incluso luego de conocerse el resultado de su test, la jueza amenazó con suspender las elecciones si no se vacunaba a todo el personal involucrado en el operativo electoral. Ella tiene 84 años y es jueza desde 1991.

La magistrada se había puesto la primera dosis de la vacuna Sputnik V, pero también se había quejado por el operativo. Servini es titular del juzgado federal 1, que tiene competencia electoral

Es una de las juezas de mayor poder porque tiene a su cargo la competencia electoral.

“Estoy muy enojada porque este tema de las vacunas se está maneando muy mal y se lo estoy diciendo al señor Presidente también: se ha manejado irresponsablemente, no como debía haberse manejado”, dijo la jueza en una entrevista radial. En el mismo plano había dicho que si le hubieran dado la segunda dosis, no se contagiaba. "Yo estoy necesitando la segunda dosis, si me la hubiera dado la semana pasada no me habría contagiado. Lo llamé a Santilli por teléfono cuando me suspendieron el turno para decirle si se podía hacer alguna excepción, ya que yo estoy trabajando, estoy yendo dos veces por semana a Comodoro Py", aseguró en ese momento.