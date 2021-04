Tragedia de Once: Julio De Vido continuará en Libertad porque su condena no está firme

Los jueces Ricardo Basílico, Jorge Gorini y Néstor Costabel decidieron mantener la situación actual del condenado ex ministro de Planificación, Julio Miguel De Vido, respecto de su condena por la Tragedia de Once: esto es que permanecerá en libertad hasta que se agote la vía recursiva en la Corte.

El TOF 4 impuso al ex funcionario “la prohibición de salir del país sin previa autorización del Tribunal, la retención de los documentos de viaje que se determine y disponer-que el organismo pertinente analice mediante un estudio de la situación del imputado la colocación de un dispositivo de vigilancia electrónica de rastreo o posicionamiento de su ubicación física del encartado de autos.”

En su voto los jueces Basílico y Gorini entendieron que conforme lo analizado, “el condenado deberá continuar en libertad. Ahora bien, no menos cierto es que la Cámara Federal de Casación Penal, como se expresara precedentemente, en fecha 23 de marzo del corriente año rechazó el recurso extraordinario interpuesto por la defensa de Julio De Vido, por lo que resulta necesario analizar ahora, las medidas de coerción citadas por el señor Fiscal, teniendo en cuenta la situación actual de las causas mencionadas y las circunstancias objetivas del caso, a fin de garantizar la sujeción del condenado Julio Miguel De Vido a la jurisdicción del Tribunal.”

Por su parte el juez Néstor Costabel al analizar los pedidos de la defensa, la querella y la fiscalía entendió “no puedo dejar de soslayar la reciente entrada en vigencia del artículo 375 del Código Procesal Penal Federal, el cual dispone que “(...) solo podrán ser ejecutadas las sentencias firmes...”.

Es indudable que el legislador ha puesto en funcionamiento una norma procesal tendiente a dar una solución expresa al tema de cuándo corresponde dar comienzo a la ejecución de una condena penal respecto de un enjuiciado, lo cual debe integrarse a las restantes normas ya existentes e interpretación jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, circunstancias que determinan que en el caso concreto la condena dictada respecto del Julio Miguel De Vido no se encuentra firme a la fecha, justamente por haber sido planteado ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación un recurso de queja por recurso extraordinario rechazado.”

En sintonía con lo expresado por la reciente implementación del artículo en el ordenamiento, Costabel consideró que “no se encuentra controvertida la ausencia de firmeza en la sentencia recaída respecto del nombrado De Vido, no pudiendo prosperar la postura propuesta por la parte querellante.

En consecuencia, considero en este caso concreto que no corresponde proceder a la detención del imputado Julio Miguel De Vido a los efectos de ejecutar la sentencia condenatoria que fuera dictada por este tribunal y respecto de la cual la Cámara Federal de Casación Penal se expidiera recientemente, puesto que aún no se ha agotado la vía recursiva.”

Recordemos que tras la decisión de la Cámara Federal de Casación Penal de rechazar un recurso de la defensa de Julio De Vido para llegar a la Corte, sus abogados hicieron una presentación judicial ante el Tribunal Oral federal 4 para que su asistido pueda continuar en libertad y no se ejecute la condena a 5 años y 8 meses por administración fraudulenta hasta se expida la Corte, basándose en la implementación del art 375 del código procesal penal federal, que requiere para dar ejecutoriedad a la condena, que la misma se encuentre firme.

Por su parte la querella de familiares de víctimas de la Tragedia de Once representada por Leonardo Menghini, solicitó que se rechace el pedido de la defensa del ex ministro de Planificación Federal y manifestó “entiende esta querella, y por eso adelanto que solicitaré se rechace la pretensión en traslado, ya que el fallo se encuentra firme, en los términos que expone el art. 375 del CPPF, con el Rechazo del recurso extraordinario que se ha efectivizado el día 25 de marzo de 2021, en autos Sala III de la Cámara Federal de Casación penal.” Entienden que la norma deja abierta a los Jueces de ejecución su función constitucional fundamental que no es otra que “la interpretación final de la norma”.