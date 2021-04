Funcionaria advierte que "todavía no vimos lo peor de la segunda ola"

La directora ejecutiva de PAMI, Luana Volnovich, aseguró hoy que "no es momento de bajar los brazos" y alertó que el país todavía no vivió "lo peor de la segunda ola" de coronavirus, luego de que precisó el alto porcentaje de ocupación de camas en el sistema sanitario del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).



"No es momento de bajar los brazos. Más que nunca tenemos que seguir cuidándonos porque todavía no vivimos lo peor de la segunda ola", dijo Volnovich y advirtió sobre la alta ocupación de camas que hay en la zona metropolitana.



"Actualmente tenemos una ocupación del 90 por ciento de camas de terapia intensiva para covid-19 en la Ciudad de Buenos Aires", indicó la funcionaria.



Y sostuvo que "el sábado nos habíamos quedado sin camas en CABA. Esto va variando momento a momento".



La titular de la obra social de jubilados y pensionados advirtió que los indicadores que actualmente muestra la situación epidemiológica "significan una pauta de alerta que todos tenemos que escuchar".



"Estamos recibiendo 16.000 llamadas a nuestro servicio de emergencias cuando habitualmente recibimos entre 5.000 y 6.000", precisó.



Atento a la necesidad de avanzar en la vacunación de personas mayores frente a la llegada de la segunda ola de la pandemia en nuestro país, PAMI comenzará a inmunizar en aquellas jurisdicciones en las que existe un mayor riesgo epidemiológico, entre las que se encuentra la Ciudad de Buenos Aires.



Para ello, la obra social pondrá en funcionamiento tres vacunatorios dispuestos en puntos estratégicos de la Ciudad y un mayor flujo de dosis que serán asignadas directamente a PAMI con el objetivo de acelerar la inmunización de la población más vulnerable.



Los afiliados de PAMI no sufrirán ningún cambio a la hora de inscribirse para recibir la vacuna, ya que deberán hacerlo en la página web de cada jurisdicción. Por ejemplo, en CABA, la inscripción se continuará haciendo a través de la web del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.



"Mi tarea es cuidar un sistema de salud de una población que es la de las personas mayores. Soy defensora de mis afiliados y afiliadas y por eso tengo la responsabilidad de decir qué es lo que sucede", concluyó la funcionaria.