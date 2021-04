Perlita: Daniel Orozco se vistió de médico y se puso a vacunar en Las Heras

El intendente de Las Heras, Daniel Orozco, decidió dejar por un rato su rol de jefe comunal y colaborar en el operativo de vacunación que se llevó a cabo este domingo en el estadio Vicente Polimeni.

"Hoy retomo mi rol de #médico, mi profesión, para colaborar con el operativo de #vacunación en @lasherasmza. Me siento pleno de poder ayudar en persona a la sociedad, no solo como intendente, sino también como profesional de la salud. ¡El coronavirus no para, nosotros tampoco!", escribió Orozco en su cuenta de Twitter.

En su rol de médico, Orozco sorprendió a los vecinos al calzarse la cofia, el doble barbijo y el blusón para colaborar con la vacunación, que no se detuvo por el fin de semana.

"Estoy muy agradecida al intendente que sorpresivamente me vacunó. Y muy agradecida por la vacunación, que se hayan ocupado por seguir vacunando un domingo para avanzar con esto más rápidamente y que todos estemos un poco más protegidos", celebró Ana, una vecina de 64 años.

Otra vecina, Raquel, también se sorprendió de que Orozco fuera el encargado de vacunarla. "Lo aprecio mucho, soy de El Zapallar y el intendente nos ha ayudado mucho con el Centro de Jubilados. Estoy muy contenta de encontrármelo acá", aseguró.

Entre ayer y hoy, casi unas 2.000 personas mayores de 60 años fueron vacunadas contra el coronavirus en el estadio Vicente Polimeni.

"Todo este tiempo atrás estuve mirando cómo pasaba la vida a través de la ventana porque por mi situación no puedo salir; ahora ojalá lo pueda hacer", se esperanzó Miguel Ángel, otro de los vecinos vacunados por Orozco.