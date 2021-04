La inquietante pregunta de Jonatan Viale acerca de la economía argentina

A través de LA NACIÓN +, el periodista Jonatan Viale expuso un fuerte editorial sobre la realidad económica del país, donde calificó a Argentina como “berratalandia”. Junto a Pablo Rossi y Carlos Melconian, los tres panelistas se propusieron analizar detalles sobre las recientes estadísticas difundidas por el INDEC acerca de la realidad financiera que atraviesa la Nación.

El conductor televisivo hizo hincapié en la realidad económica de Argentina y se preguntó ante los panelistas “cuánto aguanta berratalandia”. El término fue acuñado hace un tiempo por Melconián y ahora algunos periodistas lo hicieron propio.

“Somos 46 millones de habitantes y 21 millones económicamente activos. De estos últimos, 18 millones de ocupados; 6.5 millones son trabajadores informales, 3.3 millones de empleados públicos y 2.9 millones de trabajadores de empleo precario o de monotributo. ¿Cuánto te queda?, ¿Me podés explicar cómo 6 millones de personas sostienen a 46 millones? ¿En qué país viable existe eso?, manifestó con indignación Viale.

Por lo que Carlos Melconian, se sumó al debate y aportó: “Berratalandia no juega sola. Después está la política y lo sanitario. Yo puedo explicar ‘berratalandia’ por la economía en sí misma, pero lo económico es relevante en un entorno. Tenemos que hacer análisis de cómo se va desenvolver lo sanitario”.

Y agregó: “el 2021 –poselección- como tal, es incontinuable. A mi juicio, viene un nuevo programa económico y sería el quinto por parte del Gobierno en dos años. El primero duró tres meses, el segundo fue la pandemia de emisión monetaria, el tercero duró unos meses y fue la pseudo ortodoxia del presupuesto 2021 y el cuarto será ‘sietemesino’, hasta que sean consumadas las elecciones de acá a fin de año”.

Según el INDEC, la cuarentena generó 3 millones de nuevos pobres, por lo tanto, Viale le consultó al economista qué es lo que puede venirse si el Gobierno decide volver a cerrar todo de nuevo.

“Creo que, si no viene una catástrofe sanitaria, no cierran la economía más que esto. No les da políticamente”.

Ante el interrogante inicial, Melconian concluyó explicando que “a ‘berratalandia’ la ha bancado el lote de los granos que provocó el ingreso de dólares.”