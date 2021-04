IFE: Todesca señaló que no está descartada una nueva implementación

Si bien la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca, adelantó que no consideran que actualmente sea necesaria la implementación de un nuevo IFE, también aseguró que no son necios ante la escalada que se produjo en la pobreza durante el último semestre, de modo que no descartan una reedición de esa ayuda social.

"No creemos que hoy, en este momento, haga falta un IFE. Pero no somos necios”, dijo la funcionaria.

“No somos necios, leímos los datos de pobreza, que son terroríficos. Sabemos que en el último trimestre del año pasado y en el primero de este año tuvimos una aceleración de la inflación y eso pega en los alimentos”, reconoció la funcionaria.

El IFE fue implementado durante el año pasado y se entregó en tres oportunidades, en algunos casos diferidas cada dos meses o más. Las condiciones el año pasado es cierto que no eran las mismas, ya que la restricción para la circulación era total y, por lo tanto, la capacidad de generar dinero de muchas personas quedó anulada. Actualmente, existen restricciones pero no son las mismas.

Al respecto, Todesca indicó que “El IFE alcanzó un universo de 9 millones de personas que es muy heterogéneo. Es muy probable que en todos esos hogares el ingreso se haya recuperado porque la gente volvió a trabajar, ya sea en el mercado formal o en el informal”.

Además, agregó: “No vamos a abandonar a nadie. Si las circunstancias empeoran vamos a estar muy atentos y ver cuáles van a ser los instrumentos que vamos a aplicar”.

Entre esas medidas, Todesca mencionó la ampliación de la Asignación Universal Por Hijo (AUH), la devolución en las compras con tarjeta de débito, el aumento del 50% de la Tarjeta Alimentar, el nuevo plan de Becas Progresar para jóvenes. Destacó que el presupuesto destinado a desarrollo social en el año pasado fue un 91% más alto que en 2019.

