Aseguran que no se llegará a vacunar a la población de riesgo antes de mayo

La segunda ola de coronavirus ya llegó al país. El aumento de casos no cesa y las vacunas no son las suficientes. Es por eso que es casi un hecho que otra de las promesas que hizo el Gobierno no se cumpla, que es la de tener vacunadas a todas las personas de riesgo antes de que llegue mayo.

"Las próximas tres semanas necesitamos bajar la transmisión para poder vacunar a quienes tienen más riesgo y poder bajar la mortalidad”, manifestó hace unos días Carla Vizzotti, ministra de Salud de la Nación.

El Monitor Público de Vacunación informó este sábado que se han aplicado 5.201.468 dosis de las 7.051.596 distribuidas. Son 4.478.948 las personas que han recibido una sola dosis y 722.520 recibieron las dos.

Adolfo Rubinstein, secretario de Salud en el gobierno de Mauricio Macri, explicó: "Es absolutamente inviable, con el ritmo de vacunación de hoy, poder vacunar a toda la población de riesgo en tres semanas. En principio, tenemos aproximadamente 13 millones de personas en la población de riesgo, adultos mayores de 60 años o aquellas que tienen entre 18 y 59 años y comorbilidades. A hoy están vacunadas poco más de 2 millones de personas".

Y añadió: "En el mejor de los casos, están faltando por lo menos 10 millones de personas. Aun con un esquema incompleto, de una sola dosis, que creo que es a lo que se refería la ministra".

Siendo optimistas, Rubinstein señaló que hay vacunar a 400 mil personas por día para cumplir con el objetivo que se planteó el Gobierno.

Fuente: Clarín