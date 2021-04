Sigue la campaña reclamando la renuncia de Victoria Donda

La campaña pidiendo la renuncia de Victoria Donda a la presidencia del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) continúa con fuerza en redes sociales y varios usuarios le siguen reclamando su accionar con varios hashtags que se convierten en tendencia todos los días.

Tras la denuncia de Arminda Banda Oxa, la ex empleada doméstica de Donda que la acusó de tenerla en negro durante 10 años sin aumentos y de ofrecerle un plan social para no indemnizarla, se inició incluso una junta de firmas en la plataforma Change.org para que Donda presente su renuncia y que "no ocupe más un cargo público".

Con el hashtag #RenunciaDonda, cientos de usuarios le reclamaron a la titular del Inadi que dé un paso al costado. "Buen día para todos, menos para vos @vikidonda que hace 85 días deberías haber renunciado pero aún no lo hiciste ni explicaste por qué", le reclamó uno de los usuarios más insistentes con la campaña.

"La gente espera la vacuna, y con la misma ansiedad, la renuncia de Donda", agregó otro usuario en medio de la campaña contra Donda.

En la petición que presentaron en Change.org, indican que Donda debería dejar de ser funcionaria porque "la hemos visto hacerle escándalo a la policía por pedir documentos para prevención del delito" y porque "siendo diputada perjudicaba a su espacio político y sus intereses".

En la petición reclaman que "los funcionarios públicos estén a disposición de todos los ciudadanos y que no limiten su accionar a la ideología".

"No podemos seguir bancando militantes con el sacrificio de todos. No podemos aceptar que los funcionario públicos respalden la ilegalidad; tienen que ser ejemplo estando del lado de la ley y los ciudadanos de bien", completa la petición.

Y cierra: "Donda ofrece planes y puestos en la administración pública como si fuera su empresa, porque defiende un espacio político y no los derechos de los ciudadanos como debería".