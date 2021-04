Massa abrió una investigación por un empujón a Fernando Iglesias

La Cámara de Diputados creó una comisión para investigar la denuncia por una agresión que hizo Fernando Iglesias (PRO) contra su colega del Frente de Todos Carlos Vivero.

El hecho ocurrió hacia el final de la sesión del sábado pasado. Iglesias denunció haber sufrido un empujón después de la votación del proyecto de Ganancias. “Acabo de salir, iba al baño y un diputado del Frente para la Victoria se acercó y me empujó fuertemente, me hizo trastabillar, me puse las manos atrás, en la espalda, y le dije que lo iba a denunciar”, señaló.

Poco después Iglesias identificó al agresor: el diputado neuquino Vivero. El legislador acusado dio su propia versión en Radio 10: "Fue un intercambio bastante fuerte que terminó con un pequeño empujón como uno diciendo ‘salí de acá’ y ahí terminó la cuestión", dijo Vivero, y acusó de "provocador" al legislador del PRO.

Después de un cuarto intermedio, Sergio Massa, presidente de la Cámara Baja, anunció la creación de una comisión para definir sanciones que está fijada en el reglamento. Sus integrantes serán seis: Claudia Bernazza, Ramiro Gutiérrez y Mara Brawer, del FdT; Dolores Martínez y Waldo Wolff (PRO), y Graciela Camaño de Consenso Federal.

La comisión tendrá 60 días para expedirse y ya se sumaron a la investigación tres denuncias contra Iglesias, por “agresiones”, en este caso verbales y virtuales.

Una de las recriminaciones contra Iglesias la hizo la diputada oficialista Gabriela Cerruti, a quien Iglesias trató de "loca" en las redes.

Fuente: Parlamentario.com