Insólitas declaraciones: el ministro de Seguridad que explotó contra la policía

Marcelo Sain, ministro de Seguridad de Santa Fe, confirmó que el audio que se hizo viral en Whatsapp es de él. En el mismo se lo escucha criticar con dureza y con mucha soberbia a la policía de la provincia.

“Creo que ustedes juegan en la primera D y yo juego en la primera A. Vos dirás que soy un hijo de puta, un fanfarrón, un turro. No, negro. Tengo muchos años de experiencia jugando en primera A. Ahora estoy en el vestuario de la primera D”, se lo escucha decir a Sain en el audio que se filtró.

El mismo comienza de la siguiente manera: “Ustedes son todos santafesinos que no sé qué mierda son. Los rosarinos se creen que son todos porteños. No se hablan entre sí. Se recelan. Hablan barbaridades a espaldas uno del otro. Como a mí me chupan un huevo todos, los rosarinos, los santafesinos, los de Reconquista, me chupan un huevo, la verga, me la chupan todos…”.

“Son unos negros pueblerinos”

El nuevo audio del ministro de Seguridad Marcelo Sain contra la Policía de Santa Fe https://t.co/SykXXADEAI pic.twitter.com/5REBxa2niM — infobae (@infobae) March 8, 2021

El ministro de Seguridad cuestionó a la policía de la provincia: "Son unos negros pueblerinos. Les chupa un huevo lo que yo digo. Hacen lo que se les antoja (...). A las dos de la tarde están todos en la casa. Eso es lo que yo pienso de todos ustedes. Es la visión santafesina, pueblerina. Gracias a Dios que Dios atiende en la Capital Federal. Porque si no este país sería Uganda, hermano. Porque si Dios atendiese en Santa Fe estamos hundidos todos”.

Luego de hacerse viral, Sain salió a dar explicaciones sobre el audio: “El audio privado que se está difundiendo tiene un año y medio. Es un audio privado enviado a un jefe de policía con pretensión de ministro. No es una escucha judicial, un material de prueba defendiendo a un policía narco, como los que están en la justicia. Raro que salga ahora”.

El diario La Capital informó que la conversación se dio hace tiempo entre Sain y Víctor Sarnaglia, el en ese entonces jefe de la policía de la provincia de Santa Fe.