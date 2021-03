Fernando Gray contraataca contra Máximo Kirchner en la Justicia

El intendente de Esteban Echeverría y actual presidente del PJ de la Provincia de Buenos Aires, Fernando Gray, seguirá su reclamo judicial en contra de la convocatoria a elecciones para designar nuevas autoridades partidarias del Consejo partidario que encabeza hasta el 17 de diciembre y difundió un video en el que un grupo de jóvenes apoyan su lema "en la provincia nos plantamos".

La semana pasada, el juez federal con alcance electoral de la Provincia de Buenos Aires, Alejo Ramos Padilla, desestimó la presentación del dirigente peronista que se quejó de la manera en la que fue convocada la elección interna del próximo 2 de mayo, que se realizó a través de un grupo de Whatsapp.

La posición de Gray no es la única aunque sí es la que está hoy obstaculizando el deseo de Máximo Kirchner de ser el único responsable del peronismo provincial de cara a las próximas elecciones, las negociaciones de futuras listas de candidatos y alianzas políticas.

Hasta el mes pasado, en el que el intendente Grey lanzó una campaña de forestación municipal en la que el lema fue "yo me planto", y que inmediatamente relacionó con su postura frente a cualquier acortamiento de mandato de las autoridades peronistas bonaerenses, era otro par suyo, Juan Zabaleta, el que se había encargado de discutir todo con La Cámpora.

La estrategia parece modificarse por parte de los intendentes con la aparición de nuevas voces en la puja interna. A través de un twitt, el actual presidente del Consejo partidario pretendió hacer viral un video en su apoyo en el que expresan "me quisieron ver caer pero mirá mirá como me levanto... Me quisieron dejar abajo pero se olvidan que yo vuelvo muy muy alto".

"Se olvidaron que yo me planto, pero yo no me voy a olvidar de la cantidad de veces que me vinieron a callar... No me la vengan a caretear", dice en otra estrofa la canción creada por Luli Camp, una jóven que adhiere al intendente de la zona sur del Conurbano Bonaerense, en clara referencia a las presiones recibidas por parte del ministro del Interior, Wado De Pedro, que le pidió su renuncia para que Kirchner asumiera sin problemas.