Urtubey: "El vacunatorio vip es la decadencia absoluta de la sociedad"

Después de un largo año sin declaraciones públicas, Juan Manuel Urtubey volvió a la escena y aunque afirmó que este año no será candidato, dijo que "la lógica de polarización y grieta cada vez mayor le está haciendo mucho daño a la sociedad" y pidió por construir una alternativa "mucho más grande que el peronismo". Al respecto no descartó a dirigentes como Florencio Randazzo -que también reapareció en público esta semana-, pero pidió ampliar el espacio a dirigentes de diversas expresiones.

Planteó que el desafío más importante "es garantizar una verdadera inclusión digital de nuestros hijos con adecuada inversión". Para ello, remarcó que "debe colaborar el sector privado y tenemos que desatarle las manos para que puedan hacerlo".

La educación es algo que lo desvela. Actualmente trabaja en una red y en distintos foros que procuran a través de incubadoras de talentos que los chicos tengan oportunidades de progreso.

Sobre el gobierno de Alberto Fernández, manifestó que no le generó sorpresas. "Es un gobierno de confrontación que no apela a la unidad nacional aunque tampoco la oposición ayuda", remató. "La Argentina se está resquebrajando cada vez más", dijo luego de sostener concluyente que quien conduce es Cristina Fernández. "Igual no debe sorprendernos porque siempre supimos que era así", indicó.

En cuanto a la polémica por el vacunatorio Vip, Urtubey marcó lo siguiente: "La imagen de la degradación moral y absoluta de la sociedad". Es una imagen horrible en términos de lógica de organización social. Lastima mucho y lo peor es la naturalización de esas cosas que es lo que rebela más".

En ese sentido sostuvo que su mamá con 82 años aún no se vacunó cuando está mal de salud y que otros ya lo hicieron.

Por otro lado reclamó que se garantice la seguridad "en todos los órdenes" y hasta pidió "sobre actuar incluso en la independencia judicial". Rechazó crear una Comisión Bicameral, la tildó de "imprudente como mínimo" y dijo que "necesitamos las instituciones que están vigentes funcionen".

Igualmente, no descartó que la política busque mejorar la función de la justicia, pero rechazó terminantemente evaluar a los jueces por el contenido de sus sentencias como pretende un sector del oficialismo nacional. "es de derecho básico en cualquier universidad cuando uno estudia derecho", sentenció.

Finalmente, en materia económica dijo que "la composición de la estructura de precios no responde a ninguna lógica razonable" y por tanto "si no hay estructura social y económica que te sostenga y seguridad jurídica que lo avale, vos podes tener al Messi de la economía pero no va a funcionar".