Vacunas VIP: aparecieron nuevos casos en la ciudad de Ginés González García

Tres nuevos casos aparecieron como irregulares en la campaña de vacunación contra el coronavirus en el municipio bonaerense de San Nicolás, uno de los centros del escándalo de la vacunación VIP que terminó con la renuncia del ex ministro de Salud Ginés González García.

Se trata del padre de la directora de un hospital interzonal, una concejala y un joven de 23 años, de acuerdo a lo indicado por Infobae.

Lo curioso del caso es que San Nicolás de los Arroyos es el lugar de nacimiento del propio Ginés y de su sobrino y ex jefe de Gabinete, Lisandro Bonelli. Las esquirlas de la bomba que eyectó al sanitarista de su cargo alcanzaron al Hospital Interzonal de Agudos San Felipe, donde dirigentes de la oposición y la investigación judicial posan ahora su mirada. La fiscal de la UFI N° 10 Verónica Marcantonio detectó que aparecían en los registros personas que figuraban “como personal de la salud y no lo son” y ordenó un allanamiento.

La directora adjunta del Hospital San Felipe, Brenda Nuciari Rodríguez, junto al diputado Máximo Kirchner.

Uno de los casos es el de Osvaldo Rodolfo Nuciari, de 59 años, padre de la directora adjunta del Hospital San Felipe, Brenda Nuciari Rodríguez, una abogada y militante de La Cámpora que comparte la conducción de la institución sanitaria junto a los médicos Pablo Gavazza y Mauricio Campanella.

La situación de Rodolfo Nuciari es curiosa porque, además del vínculo familiar con su hija, no atiende pacientes, sino que es un distribuidor de productos esenciales de farmacia y oncológicos.

Paola Enrico, una concejal del Movimiento Evita y presidente del bloque del Frente de Todos local, es otro de los casos poco transparentes. La dirigente local es odontóloga de profesión y reconoció públicamente que se aplicó la vacuna después del escándalo, antes no lo había difundido. “Yo me vacuné respetando el proceso de inscripción”, aseguró ante una emisora local. De acuerdo al registro federal de vacunación, la referente se inmunizó por ser “personal de salud” y no por su rol actual como representante comunal.

En el listado de vacunados irregulares aparece también un joven de 23 años y militante del Frente Grande, una de las agrupaciones que forman parte de la coalición oficialista. El nicoleño posteó la imagen desde su cuenta en las redes sociales, posando con la libreta de vacunación, pero al poco tiempo la borró. En sus redes tiene una foto junto al gobernador Axel Kicillof y la concejala Cecilia Comerio, que asumió en diciembre de 2019 por el Frente de Todos en la localidad.

La nómina de afortunados finalmente incluyó al periodista Pablo González, quien declaró que también fue vacunado al ser convocado por los directivos del Hospital San Felipe. González es sobrino-ahijado del ex ministro Ginés González García.

En enero, la Justicia provincial comenzó a intervenir en la causa a raíz de los trascendidos y las irregularidades en torno a la administración de las vacunas contra el coronavirus.

Actualmente, la provincia de Buenos Aires ya lleva más de 580 mil personas inmunizadas contra el coronavirus. Al día de ayer, en San Nicolás se habían aplicado 5.980 dosis.