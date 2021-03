Salud descartó suministrar una sola dosis a quienes tuvieron covid-19

El Ministerio de Salud no evalúa dar una sola dosis de la vacuna Sputnik V a las personas que tuvieron coronavirus, informaron hoy fuentes oficiales.



"Es solo un informe técnico. Muy importante desde el punto de vista científico", indicaron las fuentes a la agencia Télam, antes de agregar que "no está bajo evaluación en el Ministerio de Salud no dar la segunda dosis de Sputnik V a las personas que tuvieron Covid-19".



Un estudio presentado hoy sugirió que quienes tuvieron Covid-19 podrían recibir sólo la primera dosis de esa vacuna.

Esto "permitiría optimizar recursos sin comprometer la eficacia de la inmunización", se indicó en un comunicado del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (Mincyt).



El estudio fue realizado por investigadores del Conicet y el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires con trabajadores de la salud que fueron inmunizados con la vacuna Sputnik V.

El estudio determinó que el 100% de los voluntarios desarrolló anticuerpos específicos contra el coronavirus tras recibir el esquema completo de dos dosis.

Fuente: Télam