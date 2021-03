Fernando Iglesias y Victoria Tolosa Paz se dijeron de todo en la TV

El diputado nacional Fernando Iglesias y la presidenta del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, Victoria Tolosa Paz, protagonizaron un fuertísimo debate político televisivo en el que se lanzaron chicanas, contrataques y reproches personales por temas vinculados a la Justicia, la salud en la pandemia de coronavirus y la situación económica de los últimos años.

Dicho cruce ocurrió ayer a la noche en el programa A Dos Voces, del canal TN, donde ambos dirigentes participaron de una especie de debate estructurado de forma similar al que se someten los principales candidatos en las elecciones, con segmentos temáticos delimitados por contrarreloj y algunos intercambios en un total de 45 minutos. Si bien en líneas generales se rcuidaron las formas, tanto Iglesias como Tolosa Paz se interrumpían y pisaban continuamente cuando el contrincante exponía una idea que no le gustaba al otro, y en más de una ocasión el conductor Marcelo Bonelli tuvo que intervenir para reordenar la discusión.

Aunque al principio primó la cordialidad, la discusión tomó un matiz más agrio cuando Tolosa Paz le recriminó a Iglesias los gritos que el legislador macrista le espetó al presidente Alberto Fernández en la apertura de sesiones del Congreso: “Usted gritaba en el discurso, estuvo bastante maleducado”. En defensa, Iglesias le respondió: “Gritaba porque el Presidente nos toma el pelo y nos provoca cuando llama a ponerse de pie para aplaudir al personal de la salud y no les da la vacuna”.

La dirigente kirchnerista volvió a sacar el asunto poco después: “Me dio mucha vergüenza escucharlo gritar en vez de escuchar”. Tomando el guante, el diputado se comparó con los parlamentarios ingleses de la Cámara de los Comunes: “La invito a ver un debate parlamentario en Inglaterra para ver si cuando un orador provoca no le dicen algo. Eso forma parte de la democracia”.

Entre medio de argumentos medianamente racionales y un debate político que parecía serio, los golpes personales aparecieron con bastante fuerza. Tal como sucedió en varios momentos del programa, Tolosa Paz desvió la conversación cuando Iglesias le cuestionaba sus "habilidades matemáticas" y se refirió a la “causa por enriquecimiento ilícito del diputado Iglesias, que revela el crecimiento exponencial de su patrimonio” tal como denunció hace un par de semanas el diputado Rodolfo Tailhade, a lo que Iglesias respondió: "Es tan claro que usted no tiene razón y por eso interrumpe todo el tiempo" y luego aclaró que su patrimonio aumentó “un 30% en dos años”.

Durante el cruce, Iglesias miró a Bonelli y le preguntó: “¿Artemio no vino? Es difícil discutir así, porque es mujer, es bonita. Me traías a Artemio y me dejaba hablar un poco más”. Así hizo referencia al consultor Artemio López, afín al kirchnerismo, quien suele participar en los debates televisivos y ha protagonizado más de un cruce con el diputado opositor.

“No estamos en la parte que podemos interrumpirnos pero entiendo que se ponga nervioso”, le dijo Tolosa Paz a Iglesias en un momento que la interrumpió. “Y sí, estamos todos muy nerviosos. Es la primera vez que el peronismo tiene que gobernar en dificultades y no en abundancia y muestran lo que son: un desastre”, contraatacó e diputado.

Para Iglesias, el oficialismo “pasó de combatir a la oligarquía vacuna a ser la oligarquía que se vacuna” y “este es el peor gobierno de la historia”. Para Tolosa Paz, el diputado macrista “tiene una mirada muy sesgada, sobre todo con respecto a nuestra ex Presidenta y actual Vicepresidenta”.

Cuando el debate parecía terminar con relativa tranquilidad, la titular del Consejo Nacional de Políticas Sociales aseguró que la oposición es "mezquina" y la acusó de "hacer actos de violencia como la última manifestación", donde los participantes fueron "muy violentos". Visiblemente molesto, el legislador macrista pidió derecho a réplica y contraatacó: "El riesgo real de violencia son ustedes. Una patota sindical amparada por el Estado le pegó a los jubilados". Tolosa Paz no se quedó callada y cuestionó las bolsas negras con los nombres de los dirigentes oficialistas, a lo que Iglesias le reprochó que "siempre se esconden detrás de la dictadura" y le pidió que "dejen de psicopatear" con ese tema.