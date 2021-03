Cristina recupera el manejo de 17 propiedades que estaban intervenidas judicialmente

La fiscalía ante el tribunal oral que prepara los juicios en las causas Los Sauces y Hotesur dictaminó hoy a favor del cese de la intervención judicial en la primera de estas sociedades de la familia Kirchner y la designación de veedores hasta que haya fallo firme.



En un dictamen entregado al Tribunal Oral Federal (TOF) 5, el fiscal Diego Velasco entendió que "se estima conveniente el cese de la intervención judicial" sobre los bienes de Los Sauces, un total de 17 propiedades en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Santa Cruz, informaron fuentes judiciales.



Velasco se mostró favorable a designar veedores para "controlar y mantener informado al Tribunal sobre el devenir de las personas jurídicas en cuestión y de los bienes del condominio, con prohibición de enajenación de bienes, activos no corrientes o repartición de dividendos".



"Se observa en el expediente que el marco de la instrucción suplementaria se encuentra en su etapa final", fundamentó el fiscal, con lo cual no vio razones para que la sociedad continúe intervenida.



El Tribunal debe resolver un pedido de los abogados de la vicepresidenta Cristina Kirchner y de sus hijos Máximo y Florencia, todos procesados en la causa, para que "se fije un plazo de finalización de las intervenciones judiciales" a Los Sauces, el "Condominio Máximo Carlos Kirchner y Florencia Kirchner" y "Hotesur".



Los abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy pidieron que este plazo no supere los 60 días.



También reclamaron una pericia técnico contable "a efectos de que los expertos que se designen" lleven a cabo "una determinación precisa de la situación patrimonial de las sociedades y del condominio".



En el caso de "Hotesur", el fiscal se mostró favorable a mantener la intervención hasta la finalización de una pericia en curso.



El Tribunal dio vista a las partes antes de tomar una decisión, en el marco del juicio oral que está en preparación pero sin fecha de inicio todavía.