La respuesta del flamante diputado Pérez Plaza sobre una denuncia por secuestro

Eber Pérez Plaza ocupaba el cuarto lugar en la lista de diputados nacionales en la lista del Frente de Todos en el año 2019. Tras la renuncia de Alejandro Bermejo, este sábado le tocó jurar como legislador nacional y afirmó en MDZ Radio que llega para pelear por la realidad de los productores y todos los mendocinos. El joven empezó a militar en el año 2014 de la mano del intendente Martín Aveiro, pero reconoció que fue Anabel Fernández Sagasti quien lo apuntó como candidato al Congreso de la Nación. Sin embargo, no quiso ahondar en una serie de denuncias que lo involucraron en el pasado.

Específicamente, en el año 2009 Pérez Plaza fue denunciado por privación ilegítima de la libertad. Según publicó el 8 de marzo Diario El Sol, el 17 de marzo del 2009 Pérez Plaza obligó a un menor de 15 años a subir a la fuerza a su vehículo y le ordenó bajarse camino a El Manzano Histórico. Según consta en la denuncia, el motivo era que el menor "molestaba" a la novia de Pérez Plaza, quien también estaba en el rodado.

Al parecer, el hoy diputado nacional amenazó con una piedra al menor, que luego escapó corriendo y llamó a su familia para que lo ayudaran.

A raíz de ello se inició una investigación y se determinó una prohibición de acercamiento, pero la familia de la víctima decidió frenar la denuncia y todo quedó archivado. Además, Pérez Plaza ha sido sobreseído luego de tres demandas por violencia de género en los años 2009, 2014 y 2015.

Al ser consultado en MDZ Radio sobre esos episodios, el flamante diputado aclaró que se trata de hechos del pasado y que la Justicia ya se expidió al respecto. Por eso, aseguró que no vale la pena perder tiempo hablando de ello.

"Son temas privados míos que no tienen relevancia. La Justicia ya actuó y quedó ahí. No quiero hablar de cosas que no tienen sentido. Quiero hacer hincapié en que a la provincia le vaya bien. En las otras cosas no amerita usar tiempo", contestó Pérez Plaza.

"No tiene sentido aclarar porque la Justicia ha actuado. Es un tema cerrado. No hay que poner en agenda las cosas personales", señaló y criticó a los medios de comunicación por hacer preguntas incómodas y chicanas. "Lo único que nos puede juzgar es el futuro. Los medios de comunicación no tienen que ser una herramienta de chicanas o de preguntas incómodas. Tienen que ser una herramienta de transformación de hacerle conocer a la gente nuestros proyectos y acercar información que el ciudadano necesita", aseveró.

"Hay que trabajar para que a todos nos vaya mejor. Construir sobre el amor aprender de los errores y trabajar. Poner énfasis en cosas positivas. Sembrar amor para cosechar futuro", finalizó el flamante diputado nacional dando por cerrado el capítulo judicial.