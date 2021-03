Artistas e intelectuales alineados al oficialismo respaldaron a Estela de Carlotto

Luego de las críticas del macrismo contra Estela de Carlotto por sus polémicas declaraciones sobre el expresidente Mauricio Macri, un grupo de artistas e intelectuales alineados con el oficialismo salieron a respaldar a la titular de Abuelas de Plaza de Mayo y abogaron por "la construcción de un discurso democrático capaz de promover opciones de manera responsable".

A través de una carta titulada "Por la democracia" y redactada por el escritor Julián López, los firmantes pusieron en entredicho las definiciones que en los últimos días hicieron tanto Macri como Patricia Bullrich y Fernando Iglesias sobre la figura de Carlotto, quien había asegurado que el exmandatario debería estar "preso" por el acuerdo firmado con el FMI durante su gestión.

"Desde la recuperación de la democracia la sociedad argentina logró, en una reacción vital y distintiva frente a los años de horror de la última dictadura cívico-militar, consensos básicos que sostuvieron la expresión de una cultura democrática en la que las tensiones políticas y las disputas quedaron enmarcadas en el reconocimiento y el respeto por los organismos de derechos humanos y las figuras que lideraron la búsqueda de los niños y niñas apropiados y la investigación de los crímenes de Estado", sostuvo la misiva.

A su vez, el texto que circula desde el fin de semana, aboga por construir un "discurso democrático capaz de promover y poner en circulación todas las opciones de manera responsable" y reivindica la "estatura universal de personalidades" como la de la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo.

Entre los adherentes a la carta de respaldo figuran Claudia Piñeiro, Griselda Gambaro, Guillermo Martínez, Gabriela Cabezón Cámara, Mariana Enriquez, Eugenia Almeida, Marcelo Piñeyro, Albertina Carri, Juan Carlos Distéfano, Julieta Laso, Camila Sosa Villada, Fernando Hoy, Leonardo Sbaraglia, Gloria Carrá, María Esperanza Casullo y Leandro Cahn, entre otros.

"Con algunos colegas venimos pensando estas cuestiones desde hace mucho, pero en las últimas semanas la virulencia descontrolada de algunas manifestaciones públicas nos preocuparon particularmente. Escribí el texto el sábado a la tarde y me comuniqué con Claudia Piñeiro para ver si lo hacíamos rodar y le parecía bien. Coincidimos y nos pusimos a buscar adhesiones", contó López a la agencia de noticias Télam.

Al momento de redactar la carta, el autor de las novelas 'Una muchacha muy bella' y 'La ilusión de los mamíferos' apuntó a que ésta circulara "un texto breve que no apelara a un grupo determinado, aunque las declaraciones difamatorias sí partieron de un grupo particular".

"Creo que lo que se consiguió en los primeros años de la recuperación democrática es algo que define muy poderosamente el signo de la recuperación democrática. Una serie de consensos que, más allá de los dinamismos de las épocas, mantenían acuerdos básicos entre todas y todos muy interesantes", señaló.

Para López, la carta se propone marcar un límite: "Es en el lenguaje donde vivimos y es ahí donde nos encontramos y percibimos nuestra vida como una trama de relaciones. Nuestro país ya está bastante lastimado como para que los que comemos todos los días y tenemos aseguradas las condiciones básicas de subsistencia nos demos el lujo de vulnerar lo común y que tanto costó conseguir. Puede haber desaforados, pero algunos estamos dispuestos a decir que no".

El escritor consideró que, ante ciertas coyunturas, parte del rol de los intelectuales y artistas es marcar un límite: "No me asustan los discursos que no comparto, ni siquiera los más radicalizados, pero no voy a permanecer normal en un contexto donde todo se derechiza de una manera indolente y bruta".