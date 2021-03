Qué motivó el ataque denunciado por Fernando Iglesias en el Congreso

El diputado nacional Fernando Iglesias (Juntos por el Cambio) dio más detalles sobre la agresión que sufrió en uno de los baños del Congreso durante la última sesión de la Cámara baja a manos de su colega Alberto Vivero, quien aparentemente se habría molestado por una interrupción del legislador macrista a Máximo Kirchner.

“Fue un episodio muy triste. No pasó a mayores porque yo no reaccioné. En estos casos siempre hago lo mismo: me pongo las manos detrás de la espalda y me preparo a bancar lo que venga porque no soy una persona violenta y no le voy a dar a nadie la oportunidad de provocarme”, expresó Iglesias en declaraciones al canal LN+.

Acto seguido, el diputado porteño indicó lo que sucedió minutos antes del presunto ataque de Vivero en el baño mientras se desarrollaba el debate por los cambios en el Impuesto a las Ganancias, proyecto que finalmente fue aprobado con los votos del oficialismo y la oposición: “A pesar de nuestro acompañamiento, recibimos un discurso muy denigrante por parte de Máximo Kirchner, que dedicó sus 30 minutos a hablar de (Mauricio) Macri. Tienen un problema delicado en el país con un Gobierno sin rumbo y con una situación sanitaria desconcertante, y en vez de decir qué van a hacer salen con un discurso muy agresivo”.

“Máximo hablaba de las promesas incumplidas del macrismo y yo le contesté algo. Después me enojé y decidí irme por el pasillo del recinto hacia el baño. Ahí vino a mi encuentro un diputado del Frente de Todos (Vivero) al que solo conozco de vista, y de matón me empujó. La gente de seguridad enseguida lo paró porque iba a seguir agrediéndome”, denunció.

Según Iglesias, la violenta reacción de Vivero respondería a una falta de equilibrio en el seno del kirchnerismo: “Veo a un Gobierno que está completamente fuera de eje. En una semana nos quedamos afuera del FMI, el Mercosur y el Grupo de Lima, mientras el Presidente estuvo peleándose con (el mandatario de Uruguay, Luis) Lacalle Pou por algo que no dijo. Todo esto muestra un Gobierno que no tiene rumbo y solo provoca reacciones violentas”.